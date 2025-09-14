Miss Italia 2025, le finaliste della Lombardia tra felicità ed emozione: “Un sogno che si avvera”

Milano, 14 settembre 2025 – “Inutile nasconderlo, per tutte noi che siamo qui il sogno è diventare Miss Italia”. Gloria Confalonieri, 24enne di Carugo, nel Comasco, tra le quaranta finaliste al concorso, è schietta e sincera. Del resto, se non aspirasse all’ambito titolo, non si sarebbe mai iscritta alle selezioni che l’hanno portata fino a Porto San Giorgio dove, domani sera (lunedì 15 settembre), sarà eletta la ragazza che prenderà il posto di Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024. La serata si svolgerà in diretta in eurovisione, dal PalaSavelli, su RTV San Marino (canale 550 DTT, Sky e Tivùsat),RaiPlay e Media DAB.

Miss Italia 2025, le quattro ragazze lombarde un gara: Arlyn Esther Santos, Miriam Del Contrasto; Gloria Confalonieri e Arianna Garofalo

Gloria è una delle quattro ragazze lombarde in gara. Partecipa con la fascia di Miss Sport Givova Lombardia, ha 24 anni ed è alta 1,78. Curiosa e intraprendente, si definisce “umile e semplice”. Si è diplomata all’istituto tecnico dell’ospitalità alberghiera e della ristorazione ed è una barlady professionista. Alla commissione tecnica delle prefinali ha preparato il cocktail ‘Mia Cara Miss’: “Mi sono ispirata alla figura della donna e ho creato questo drink con succo d’arancia, sciroppo di sambuco, tonica al pompelmo, gin e basilico”.

È soddisfatta del suo lavoro e del percorso che sta vivendo: "Questo rappresenta in primis la vittoria contro tutte le mie insicurezze e contro tutto ciò che non mi ha mai fatta sentire ‘abbastanza’”. Ma spera che la partecipazione al concorso possa aprirle nuove possibilità professionali: “Amo stare a contatto con il pubblico e credo che questa dote possa essere utile anche nel mondo dello spettacolo. Poi, vorrei poter viaggiare”.

Gloria Confalonieri in finale a Miss Italia (Profilo instagram)

In finale c’è anche Miriam Del Contrasto, 21enne di Besana Brianza, in provincia di Monza e Brianza, che partecipa con la fascia di Miss Lombardia. È alta 1,65, ha frequentato il liceo turistico e ora studia Fisioterapia, in università, in Svizzera. “Spero, un giorno, di poter aprire un mio studio per curare soprattutto i bambini”, ha rivelato.

Miriam ha un passato da sportiva: “Sono stata campionessa italiana cinque volte con la mia squadra di pattinaggio sul ghiaccio sincronizzato. Mi allenavo a livello agonistico a Sesto San Giovanni, nel Milanese”. E proprio questa importante esperienza sarà al centro di un monologo che porterà a Miss Italia. “Ho rappresentato il mio Paese nello sport e spero di riuscirci anche in questo ambito”, ha detto la 21enne. Anche se è già soddisfatta di essere arrivata fino a qui: “Un sogno che si è avverato, qualcosa che non avrei mai immaginato. È stato un viaggio emozionante, e non posso che essere grata a ogni singola persona che ha contribuito a realizzare il più importante titolo regionale”.

Miriam Del Contrasto è Miss Lombardia (Foto profilo Instagram)

Dalla Lombardia arriva anche Arlyn Esther Santos. La 24enne di Gallarate, in provincia di Varese, è nata a Santo Domingo e partecipa con la fascia di Miss Eleganza Lombardia. È alta 1,73 e ha una certa somiglianza a Denny Mendez, eletta Miss Italia nel 1996. Diplomata al liceo artistico, è al terzo anno del Corso di scultura all’Accademia di Brera: “Dove mi vedo tra molti anni? Nel mio piccolo studio di arte a dare lezioni di ceramica”.

Intanto, lavora come fotomodella e hostess e ha fatto anche l'edicolante in zona Porta Romana a Milano. E sogna il mondo dello spettacolo: “Non so ancora se mi piacerebbe diventare presentatrice o attrice, perché ultimamente ho scoperto di non cavarmela male nella recitazione, anche se dovrei frequentare dei corsi”. E proprio alle selezioni di Miss Italia ha portato uno sketch comico: “Partiva con me al concorso, impegnata tra mille cose, e si concludeva con la mia vittoria. Spero che il sogno si avveri, ma soprattutto spero di aver fatto sorridere le mie compagne di avventura”. Arlyn si definisce una persona riservata, che ama stare nel suo intimo, anche se adora i suoi amici e fare nuove conoscenze.

Arlyn Esther Santos (Foto profilo Instagram)

La quarta ragazza lombarda in gara è Arianna Garofalo, che partecipa con la fascia di Miss Framesi Lombardia. Originaria di Milano, ha 20 anni ed è alta 1,75. Studia Relazioni internazionali all’Università Cattolica e aspira a diventare una funzionaria diplomatica delle Nazioni Unite. Pur volendo proseguire i suoi studi, vorrebbe trovare il tempo per diventare anche una presentatrice in televisione.

È madrelingua inglese, perché dall’asilo frequenta scuole internazionali: “Mia mamma mi racconta che quando ero molto piccola mischiavo parole d’italiano con altre in inglese”. Alle prefinali, Arianna si è esibita in una prova di pole dance: “Uno sport spesso criticato, ma è una disciplina a tutti gli effetti e poi...non è mica facile”.

Arianna Garofalo è una delle finaliste di Miss Italia 2025 (Foto profilo Instagram)

Tra queste quattro ragazze ci sarà la prossima Miss Italia? Per scoprirlo mancano poche ore: domani sera, in diretta tv, le 40 miss saranno divise in due squadre (guidate dalle due ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta e Ofelia Passaponti, impegnate nel ruolo di coach e di capitano) e si sfideranno in 7 competizioni diverse, pensate per valutare bellezza, talento e creatività. Sono previste prove di portamento, ballo, canto e recitazione. Nelle fasi eliminatorie, prima della scelta della vincitrice, le miss passeranno da 40 a 8, poi da 8 a 4, infine da 4 a 3. E a quel punto saranno scelte le tre ragazze che saliranno sul podio e tra loro ci sarà Miss Italia 2025.