A Milano apre la Pixelateria: il pop-up tra arte, design e gelati dai gusti originali

Milano, 10 settembre 2025 – Tutto pronto a Milano per l’apertura della Pixelateria.

In occasione della presentazione della nuova serie di smartphone Pixel 10, Google invita a vivere un’esperienza unica e imperdibile in uno spazio che trasforma la scoperta della tecnologia in un’avventura multisensoriale.

Il pop-up in Corso Garibaldi 73 sarà aperto al pubblico dal 12 al 14 settembre, dalle 11:30 alle 21:30 e accoglierà i visitatori con un percorso tra arte, design e gusti originali, dove sarà possibile assaggiare gelati speciali.

Al centro della Pixelateria, il nuovo smartphone prende vita attraverso le sue funzioni più avanzate, rese possibili da Gemini, l’intelligenza artificiale di Google. Non una semplice gelateria milanese, ma un luogo in cui gelato, creatività e intelligenza artificiale si fondono dando vita a un’esperienza sorprendente. Il Pixel 10 è pensato per chi ha una personalità audace, originale e lontana dall’ordinario. Non è solo un telefono, ma uno strumento per chi ama sperimentare, andare oltre gli schemi e celebrare l’autenticità, in linea con la filosofia della campagna “Ask more of your phone”.

La Pixelateria nasce da una collaborazione tra Red Longo, Leo Colacicchi e Tiny Idols che, con l’aiuto dell’AI di Google, Gemini, hanno realizzato articoli esclusivi in edizione limitata, creati e ispirati ai nuovi colori del Pixel. E non saranno da meno le sorprese per il palato con gelati dai gusti originali che richiamano i colori dei dispositivi.