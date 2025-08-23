Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, prima foto ufficiale su Instagram: “Splendete”

Milano, 23 agosto 2025 – La prima foto “ufficiale” di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Uno scatto romantico che vede la celebre influencer, 38 anni, sorridente, insieme al noto imprenditore milanese, classe 1983. Si tratta del primo scatto postato direttamente dall’imprenditrice digitale con il nuovo compagno, sebbene i due siano ormai vicini da qualche tempo. La foto è stata fatta durante le vacanze a Ibiza, isola da sempre nel cuore dell’influencer. Lei bandana bianca, lui camicia a righe, in una classica foto da vacanza che è diventata subito virale. Un amore che – secondo i rumors di gossip – sembrerebbe procedere a gonfie vele

.

Migliaia i like al post e i commenti alla foto. Tra i primi quelli della famiglia di Chiara Ferragni. “Splendete” ha commentato la sorella minore Valentina, mentre mamma Marina Di Guardo e la sorella Francesca Ferragni hanno postato dei cuori. In tanti sottolineano il sorriso raggiante di entrambi e si dicono felici che l’influencer abbia ritrovato l’amore, dopo al dolorosa rottura con l’ormai ex marito Fedez (che a sua volta quest’estate ha ufficializzato la storia con Giulia Honegger postando una foto in cui si baciano).

La storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera aveva vissuto una battuta d’arresto negli scorsi mesi (intorno al mese di maggio). Ma di recente tra i due è ritornato il sereno, tanto da trascorrere le vacanze insieme nell’isola spagnola amatissima dai vip nostrani. Con il post di Chiara Ferragni sembra quindi aprirsi una nuova fase: i due escono del tutto “allo scoperto” e le nuvole sembrano definitivamente alle spalle, a giudicare dai sorrisi radiosi sfoggiati dai due su Instagram. Per l’influencer, almeno dal punto di vista sentimentale, è tornato il sereno.