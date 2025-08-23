Anche gli chef piangono
Gravedona ed Uniti, trovato morto il pastore disperso: Samuele Guggia era uscito per cercare il suo gregge di capre
23 ago 2025
FEDERICO MAGNI
Cronaca
Gravedona ed Uniti, trovato morto il pastore disperso: Samuele Guggia era uscito per cercare il suo gregge di capre

Il 39enne era scomparso venerdì sera sull’Alpe Peragna, in un'area impervia sopra Dosso del Liro. È probabile che abbia perso la vita dopo essere precipitato per parecchi metri

Samuele Guggia trovato morto in montagna, era uscito per cercare il suo gregge di capre

Samuele Guggia trovato morto in montagna, era uscito per cercare il suo gregge di capre



Gravedona ed Uniti (Como), 23 agosto 2025 – Samuele Guggia, 39enne di Gravedona, era uscito per recuperare il suo gregge di capre disperso in quota sulle montagne dell'Altolario, ma non era rientrato a casa. Scattato l’allarme, erano partite le ricerche ma questa mattina il suo corpo senza vita è stato ritrovato in una zona impervia, raggiungibile solo con mezzi aerei.

L’allarme

Samuele era uscito dalla sua abitazione venerdì sera per recuperare il suo gregge di capre, disperso sull’Alpe Peragna. Poiché non aveva fatto ritorno a casa, la compagna aveva dato l’allarme e subito erano partite le ricerche. 

Le ricerche

Dopo mezzanotte, si erano mobilitati i vigili del fuoco di Como, di Dongo e le unità specializzate, anche con i droni e la Guardia di finanza. 

Il corpo senza vita

Durante un sorvolo, l’elicottero dei Vigili del fuoco questa mattina ha individuato un corpo in un’area particolarmente impervia, sopra Dosso del Liro, nella zona di Gravedona ed Uniti, nel Comasco. Si trattava di Samuele Guggia. Gli elisoccorritori sono stati calati e il cadavere è stato recuperato. 

Secondo la prima ricostruzione, il 39enne sarebbe scivolato e precipitato nel vuoto da un’altezza di diverse decine di metri, forse mentre tentava di seguire il gregge. La morte sarebbe avvenuta sul colpo. 

