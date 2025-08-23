Gravedona ed Uniti (Como), 23 agosto 2025 – Samuele Guggia, 39enne di Gravedona, era uscito per recuperare il suo gregge di capre disperso in quota sulle montagne dell'Altolario, ma non era rientrato a casa. Scattato l’allarme, erano partite le ricerche ma questa mattina il suo corpo senza vita è stato ritrovato in una zona impervia, raggiungibile solo con mezzi aerei.

L’allarme

Samuele era uscito dalla sua abitazione venerdì sera per recuperare il suo gregge di capre, disperso sull’Alpe Peragna. Poiché non aveva fatto ritorno a casa, la compagna aveva dato l’allarme e subito erano partite le ricerche.

Le ricerche

Dopo mezzanotte, si erano mobilitati i vigili del fuoco di Como, di Dongo e le unità specializzate, anche con i droni e la Guardia di finanza.

Il corpo senza vita

Durante un sorvolo, l’elicottero dei Vigili del fuoco questa mattina ha individuato un corpo in un’area particolarmente impervia, sopra Dosso del Liro, nella zona di Gravedona ed Uniti, nel Comasco. Si trattava di Samuele Guggia. Gli elisoccorritori sono stati calati e il cadavere è stato recuperato.

Secondo la prima ricostruzione, il 39enne sarebbe scivolato e precipitato nel vuoto da un’altezza di diverse decine di metri, forse mentre tentava di seguire il gregge. La morte sarebbe avvenuta sul colpo.