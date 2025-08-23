Bambini invisibili
SuperEnalotto oggi 23 agosto 2025: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto
23 ago 2025
Continua la caccia alla sestina fortunata che stasera vale un montepremi di 45,5 milioni di euro. Scopri tutti i risultati

Milano – Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 23 agosto 2025. La sestina vincente valeva un montepremi di 45,5 milioni di euro, ma questa sera nessuno l’ha indovinata. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 marzo Desenzano del Garda, quando un fortunato giocatore, con una schedina da cinque euro, si è aggiudicato il montepremi da 35,4 milioni. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni.

Superenalotto

Questi sono i numeri vincenti del Superenalotto, che insieme compongono la sestina vincente: 80 5 47 29 40 52

Numero Jolly: 4

Numero Superstar: 61

Quote

Le quote del SuperEnalotto:

Punti 6: 0 da € 0,00

Punti 5+1: 0 da € 0,00

Punti 5: 6 da € 28.225,96

Punti 4: 576 da € 302,42

Punti 3: 19.365 da € 26,90

Punti 2: 310.415 da € 5,19

Le quote SuperStar:

6 stella (prima categoria): 0 da € 0,00

5+1 stella (seconda categoria): 0 da € 0,00

5 stella: 0 da € 0,00

4 stella: 0 da € 0,00

3 stella: 73 da € 2.690,00

2 stella: 1.225 da € 100,00

1 stella: 7.928 da € 10,00

0 stella: 18.084 da € 5,00

Lotto

Ecco tutti i numeri estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in grassetto i numeri oro):

Bari – 67 5 41 45 12

Cagliari – 29 78 54 88 28

Firenze – 57 58 15 45 44

Genova – 53 33 89 34 77

Milano – 9 31 36 3 21

Napoli – 82 35 45 6 65

Palermo – 25 40 82 48 62

Roma – 21 24 74 52 9

Torino – 28 78 50 90 84

Venezia – 38 87 3 25 41

Nazionale – 56 9 42 57 33

Simbolotto

Ecco i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, un gioco gratuito abbinato al Lotto in cui si vincono premi extra in base ai simboli estratti: 41-buffone, 44-prigione, 4-maiale, 7-vaso, 21-lupo

10eLotto

I numeri vincenti del 10eLotto: 05 09 21 24 25 28 29 31 33 35 38 40 41 53 57 58 67 78 82 87

Numero Oro: 67

Numero Doppio Oro: 67, 5

Extra: 03 06 12 15 34 36 45 48 50 52 54 74 88 89 90

Gioco d’azzardo

Il gioco d’azzardo comporta rischi significativi per la salute mentale, fisica ed economica. Può portare a dipendenza, perdita di denaro e problemi relazionali. È importante giocare in modo responsabile e consapevole dei rischi associati. Se senti di avere difficoltà a controllare il tuo comportamento nel gioco, cerca supporto da professionisti o associazioni specializzate. Il gioco deve essere sempre visto come un divertimento, non come una fonte di guadagno.

Si stima che solo in Lombardia, l’anno scorso siano stati bruciati oltre 10 miliardi di euro fra slot e giochi online e che ci siano quasi 330 mila giocatori patologici. Ogni residente tra 18 e 74 anni, giocatore o non giocatore, spende online in media 1.544 euro all’anno, mentre la media lombarda è di 1.287 euro.

