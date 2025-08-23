Calcio dell’altro mondo

Enrico Camanzi
Calcio dell'altro mondo
Cronaca
23 ago 2025
23 ago 2025
MONICA AUTUNNO
Cronaca
Aggredita a forbiciate al parco a Pioltello, 40enne in gravi condizioni: “Sfregiata da una donna”

La violenza è avvenuta nell’area verde tra via Cimarosa e via Mozart. I carabinieri stanno ascoltando residenti ed eventuali testimoni. La gelosia possibile causa dell'aggressione

Carabinieri in azione nella notte (Foto archivio)

Carabinieri in azione nella notte (Foto archivio)

Per approfondire:

Pioltello (Milano), 23 agosto 2025  - Sarebbe stata un'altra donna, italiana e già probabilmente identificata, ad aggredire a colpi di forbici la peruviana 40 enne ferita la notte scorsa al parchetto di via Mozart nel quartiere Satellite di Pioltello. Sarebbe stata la stessa donna ferita, ricoverata all'ospedale San Raffaele con ferite da taglio a un braccio e al volto, a raccontare ai carabinieri di Pioltello, dalla notte scorsa impegnati nelle indagini, l'accaduto, e a fornire ragguagli per l'identificazione. Ancora cucite le bocche degli inquirenti, al lavoro per rintracciare la donna. Per il momento nessuno sarebbe stato ancora fermato, ma sviluppi sono annunciati. La gelosia possibile causa dell'aggressione, avvenuta all'una e venti della scorsa notte nel parco del quartiere "difficile" di Pioltello, nei pressi del quale i carabinieri erano già impegnati, all'ora del fatto, in un pattugliamento serale.

La quarantenne ferita è stata trasferita subito in ospedale, e non è in pericolo di vita. Le forbici usate per colpirla e sfregiarla in viso sono state trovate nel parco, ancora sporche di sangue. Nelle ore della notte e della mattinata sono stati sentiti sul posto e in caserma cittadini che si trovavano nel giardino pubblico o nei pressi al momento dell'aggressione. Sempre per accertare dinamica e circostanze sono state acquisiti i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza che monitorano la zona.

