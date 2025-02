San Valentino polare anche in Lombardia? Neve e freddo: cosa dicono le previsioni meteo

Milano, 11 febbraio 2025 – In arrivo sull’Italia la svolta di San Valentino. E in Lombardia? Sulla regione in questi giorni è in corso una perturbazione atlantica, con piovaschi, molte nubi e poco freddo. Giovedì sarà l’ultimo dei tre giorni di stampo autunnale, con gli ombrelli ancora aperti. Ma da San Valentino – il 14 febbraio – è in arrivo una svolta sul fronte meteo. Un nucleo di aria fredda polare direttamente dal Mar Bianco raggiungerà l'Italia: il Mar Bianco si trova nel nord-ovest della Russia e bagna le coste delle regioni di Carelia, Murmansk e di Arcangelo. Da questa zona, attraversando le Repubbliche Baltiche, la Polonia e le regioni alpine, il nucleo gelido entrerà sul Nord-Est italiano per poi scivolare velocemente verso il Centro della nostra penisola, dove sono previste nevicate fino a 400 metri di quota. La svolta del 14 di febbraio potrebbe anche aprire la porta ad altre discese di aria polare non escluse nella successiva settimana e nella terza decade del mese. Neve e freddo interesseranno anche la Lombardia? Ecco cosa dicono le previsioni meteo di Arpa Lombardia per i prossimi giorni.

Oggi martedì 11 febbraio

Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni: deboli: fino a tarda mattina pioviggine occasionale, quindi sparse, verso sera tendenti a diffuse da ovest a est. Limite neve tra 1100 e 1500 metri circa. Temperature: minime in aumento, massime in calo. In Pianura minime tra 2 e 7°C, massime tra 6 e 12°C. Zero termico: intorno a 1600 metri. Venti: in pianura deboli variabili, in montagna deboli da ovest sudovest.

Domani mercoledì 12 febbraio

Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni: fino a tarda mattina deboli sparse. In giornata residue deboli, più probabili sui settori orientali. Limite neve tra 1000 e 1400 metri circa. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. In pianura minime intorno a 6 °C, massime intorno a 9°C. Zero termico: intorno a 1600 metri. Venti: in pianura deboli variabili, in montagna deboli dai quadranti occidentali.

Giovedì 13 febbraio

Stato del cielo: su Alpi e Prealpi nuvolosità irregolare, con tendenza a velato dal pomeriggio su fascia occidentale. Altrove nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni: su Alpi e bassa Pianura deboli sparse, più probabili fino al primo mattino e nuovamente verso sera. Altrove meno probabili. Neve attorno a 1300 metri circa. Temperature: minime in calo, massime in aumento. Zero termico: intorno a 1600 metri. Venti: in pianura deboli variabili, in montagna deboli da ovest nordovest.

E a San Valentino?

Stando alle previsioni venerdì su Alpi in prevalenza poco nuvoloso. Altrove addensamenti irregolari per nubi a media bassa-quota, dove saranno probabili deboli precipitazioni. Temperature minime in calo, massime stazionarie. Sabato poco nuvoloso con addensamenti per nubi basse tra fascia pedemontana e Prealpi fino al mattino e nuovamente verso sera. Bassa probabilità di precipitazioni. Temperature senza variazioni di rilievo.