Il meteo a Milano e in Lombardia, non lasciate l’ombrello a casa. Pioggia, quando e dove

Milano, 10 febbraio 2025 - Prepariamoci a tenere l’ombrello a portata di mano.

“In questa settimana - spiegano infatti gli esperti di Arpa Lombardia - prevarrà un flusso dal quadrante occidentale debolmente instabile, associato a dei sistemi di minimi di bassa pressione presenti su parte dell'Europa, e che a tratti interessano il Nord Italia. Per tutto il periodo giornate per lo più nuvolose, accompagnate da deboli precipitazioni”. Da venerdì, però, tutto potrebbe cambiare con il ritorno del sole anche se con temperature massime e minime in leggero calo.

Ma vediamo cosa ci aspetta in questi primi giorni della settimana

Lunedì 10 febbraio 2025

Nuvoloso o molto nuvoloso, con irregolare temporanea attenuazione della nuvolosità in giornata. Precipitazioni deboli sparse. Limite neve attorno a 1200 metri circa. Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In Pianura minime intorno ai 5 gradi e massime intorno ai 10.

Martedì 11 febbraio 2025

Nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni deboli da sparse a diffuse verso sera. Limite neve tra 1000 e 1200 metri circa. Temperature minime in aumento, massime in calo.

Mercoledì 12 febbraio 2025

Nuvoloso con probabilità di deboli precipitazioni Temperature minime e massime in calo.

Giovedì 13 febbraio 2025

Da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso. Probabilità di deboli precipitazioni. Temperature minime in calo, massime in aumento.