Quarant'anni fa la "nevicata del secolo" a Milano. Sci per strada, crolli e carri armati: cosa successe nel 1985

Milano, 12 gennaio 2025 - C'è una cosa che la Generazione Z non potrà mai immaginare, figuriamoci vivere. È la grande nevicata di Milano del 1985, di cui domani ricorrono i quarant'anni. E non lo può immaginare perché da allora il clima è cambiato, molto, troppo. Ogni decennio ha portato un grado in più ai nostri inverni. Ma quello che successe allora a Milano (e in tutto il Nord Italia, per la verità) aveva dell'incredibile pure allora, tanto da essere chiamata "la nevicata del secolo", la nevicata più forte mai registrata a Milano nel XX secolo.