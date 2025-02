Neve in Lombardia, anche a bassa quota: i paesaggi imbiancati dalla Valsassina alla Valtellina

Lecco, 8 febbraio 2025 – Neve annunciata e neve arrivata, anche in Lombardia. Nonostante a Milano e dintorni continui a cadere solo pioggia, le montagne si sono imbiancate, anche a quote basse. Dalla Bergamasca alla provincia di Lecco fino alla Valtellina i paesaggi sono diventati fiabeschi.

Secondo gli ultimi aggiornamenti degli esperti meteo, anche domani, domenica 9 febbraio sono attese della nevicate oltre i 700/900 metri su buona parte delle Alpi. Altri 20-30 cm che andranno a cadere sui rilievi alpini di Lombardia, alto Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Veneto.

In termine tecnico, queste precipitazioni nevose improvvise vengono chiamate “nevicate da rovesciamento” (trasferimento del freddo dalle quote superiori verso il suolo indotto dalle forti precipitazioni) e risultano, soprattutto per gli amanti del freddo e della neve, tra i fenomeni più emozionanti, caratterizzati da fiocchi molto bagnati e pesanti, di ampie dimensioni, piuttosto scenografici, ma che possono anche provocare maggiori problemi alla viabilità specie sulle autostrade di collegamento tra le regioni vista la forte intensità e gli accumuli rapidi.

Neve in Valsassina (Frame video LocalTeam)

Nella Bergamasca i fiocchi sono caduti non solo nelle valli, ma anche nell’hinterland di Bergamo e in Città Alta. Nel centro basso del capoluogo, come in pianura e nella Bassa, solo pioggia e vento. Neve abbondante in Val Seriana, a partire dai 600 metri, soprattutto a Gromo, Valbondione e Selvino. Imbiancati anche i centri abitati di Ardesio, Clusone, Gandino e Albino. Boschi bianchi in Valle Imagna e in Val Brembilla. La neve è caduta in Val Brembana e in Val Cavallina.

La neve è arrivata anche nel Comasco: fiocchetti bianchi a Erba, vicino a Cantù e a Senna Comasco, ma anche a Brunate, Lipomo e Tavernola. Imbiancata la Valle Intelvi.

Neve anche in provincia di Lecco, dalla Brianza alla Valsassina fino al Calolziese. E poi ancora in Valcava. Imbiancata, in modo particolare, Barzio a 750 metri. Fiocchetti bianchi anche a Costa Masnaga.

Neve a Campsirago, nel Lecchese (Foto facebook sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla)

Immancabile la neve in Valtellina. Imbiancata nuovamente la cittadina di Livigno e quella di Bormio.