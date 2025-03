Neve in Lombardia: dove e quando. Pioggia (quasi) senza sosta per tutta la settimana, anche con forti rovesci. Cosa dicono le previsioni meteo

Milano, 10 marzo 2025 – La settimana per i lombardi si è aperta nel segno del maltempo. E la pioggia è destinata ad accompagnare le nostre giornate ancora a lungo: almeno fino al weekend non è previsto il ritorno del cielo azzurro. Per la Lombardia e Milano saranno giorni segnati da nuvole, precipitazioni (anche intense) e dal ritorno della neve a quote medio-alte. Come sottolineato da Arpa Lombardia un'area depressionaria atlantica consolidata sulla Penisola Iberica porta sulla regione condizioni instabili dettate da un flusso umido occidentale con cielo prevalentemente nuvoloso e precipitazioni da deboli a moderate diffuse. Mercoledì un minimo in discesa dal Nord Europa favorisce un nuovo impulso perturbativo, con precipitazioni intermittenti anche a carattere di rovescio che interesseranno la regione per tutta la settimana. E per quanto concerne la neve? Già questa notte è prevista una imbiancata sulle Alpi, intorno ai 1200-1300 metri. Insomma: per riassaporare un clima primaverile bisognerà attendere almeno il giro di boa della metà di marzo. Per questa settimana il sole e le temperature miti che hanno caratterizzato i giorni di Carnevale resteranno infatti sostanzialmente un miraggio.

Ecco cosa dicono le previsioni del bollettino meteo di Arpa Lombardia per i prossimi giorni:

Domani martedì 11 marzo

Stato del cielo: prevalentemente coperto per tutto il giorno. Precipitazioni: da deboli a moderate continue diffuse per tutto il giorno a prevalente carattere intermittente, con possibili rovesci in pianura. Neve oltre i 1200 metri su Alpi e Prealpi. Temperature: minime e massime stazionarie. In pianura minime tra 7 e 10 °C, massime tra 12 e 16 °C. Zero termico: tra 1600 e 1900 metri. Venti: deboli variabili ovunque.

Mercoledì 12 marzo

Stato del cielo: coperto o molto nuvoloso. Precipitazioni: moderate diffuse su tutta la regione anche a carattere di rovescio in pianura. Neve oltre i 1100 metri. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. In pianura minime intorno a 9 °C, massime intorno a 14 °C. Zero termico: stazionario tra 1600 e 1900 metri. Venti: in pianura da deboli a localmente moderati variabili, sui rilievi deboli.

Giovedì 13 marzo

Stato del cielo: prevalentemente coperto. Precipitazioni: deboli o moderate diffuse, probabili nevicate già a partire da 1200 metri. Temperature: minime in calo, massime stazionarie. Zero termico: tra 1500 e 1800 metri, in rialzo durante la serata. Venti: in pianura deboli o moderati in rinforzo nelle ore diurne, in montagna deboli variabili.

Tendenza per il fine settimana

Venerdì e sabato cielo coperto o molto nuvoloso con precipitazioni fino a moderate. Ventilazione debole o moderata in pianura con locali rinforzi da est. Temperature massime stazionarie e minime in calo