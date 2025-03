Temporali e neve in quota: in Lombardia tornano pioggia e freddo. Ma fino a quando? Le previsioni

Milano, 9 marzo 2025 – La tregua è finita. Dopo una settimana dal clima quasi primaverile il maltempo è pronto a stringere la sua presa sul Nord d’Italia, Lombardia compresa. Chi sperava che fosse (già) giunto il momento di mettere da parte gli abiti più pesanti resterà deluso: per il cambio stagione e per poter parlare davvero di svolta meteo bisognerà attendere ancora un po’. L’allontanamento di un promontorio verso est lascerà infatti spazio ad un minimo Atlantico che influenzerà la regione per i prossimi giorni. Condizioni stabili con cielo prevalentemente sereno e assenza di precipitazioni fino a domenica, quando il flusso umido di provenienza sudoccidentale porterà un aumento progressivo della copertura nuvolosa e precipitazioni da deboli a moderate a carattere intermittente. Già oggi, domenica 9 marzo, il sole e il cielo azzurro che hanno caratterizzato i giorni scorsi sono infatti andati in stand by. Sulla regione tempo in peggioramento in serata e nottata con piogge e acquazzoni in arrivo su tutti i settori, neve oltre i 1500 metri sulle Alpi. E l’inizio della prossima settimana non sarà migliore, con la pioggia che sarà nuovamente protagonista.

Ecco le previsioni del bollettino meteo di Arpa Lombardia:

Domani lunedì 10 marzo

Stato del cielo: cielo prevalentemente coperto nella prima parte del giorno, poi nuvolosità in progressiva attenuazione specie sui settori orientali. Precipitazioni: da deboli a moderate diffuse fino al mattino anche a carattere nevoso, in progressivo miglioramento nel pomeriggio. Temperature: minime stazionarie, massime in calo. Zero termico: tra 1800 metri e 2000 metri, in calo durante la serata. Venti: ovunque deboli o molto deboli.

Le previsioni per i prossimi giorni

Martedì in prevalenza coperto o molto nuvoloso con precipitazioni a tratti da deboli a moderate diffuse. Temperature e ventilazione senza variazioni di rilievo. Mercoledì ampie schiarite nel pomeriggio. Precipitazioni deboli diffuse in attenuazione nel pomeriggio. Temperature in calo.

Allerta meteo in 8 regioni

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede, dal pomeriggio-sera di oggi domenica 9 marzo, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, sulla Liguria, in estensione a Piemonte - specie settori meridionali -, Appennino emiliano e Toscana. Dalla mattinata di domani, lunedì 10 marzo, l'avviso prevede inoltre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, su Umbria e Lazio, nonché sui settori occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci diforte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 10 marzo, allerta gialla meteo-idro su settori di Liguria, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo e Molise, nonché su tutto il territorio di Lazio e Umbria.