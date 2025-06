Lombardia stremata da caldo e afa: giovedì tremendo da bollino rosso a Brescia e arancione a Milano. Quando il picco

Milano, 24 giugno 2025 – Salgono ancora le temperature in Italia. Giovedì sarà bollino rosso (livello di allerta 3, il più alto, che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute) su 6 città compresa Brescia. Non andrà meglio sul resto della regione, perché sarà bollino arancione (livello di allerta 2) a Milano. Il dato quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore elaborato dal ministero della Salute con i dati di 27 città e previsioni a 24, 48 e 72 ore. Preludio al giovedì 'super afoso' domani, quando è previsto bollino arancione in 13 città.

Allerta caldo a Milano MILANO, 14 GIUGNO 2025, ANSA/DAVIDE CANELLA

Le previsioni di Arpa Lombardia

Come sottolineato da Arpa Lombardia domani, mercoledì 25 giugno, le temperature saranno in aumento. In pianura minime intorno tra 22 e 24 °C, massime tra 35 e 38 °C. Previsto il disagio da calore generalmente forte, moderato in Valtellina. Giovedì 26 giugno temperature minime in aumento e massime in lieve calo. In pianura minime intorno ai 24 °C, massime intorno ai 36 °C con un disagio di calore in lieve calo sui settori nordoccidentali, altrove disagio forte. Da venerdì una nuova espansione anticiclonica porterà una marcata stabilizzazione delle condizioni fino almeno a domenica.

Un inizio d’estate infernale

"L'estate inizia con il mostruoso anticiclone africano 'Pluto' in espansione su buona parte dell'Europa: resterà sulle stesse zone per almeno 10 giorni, portando un caldo 'infernale' anche in Italia". Così Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo dedicato alle previsioni meteo. "Vivremo un lunghissimo periodo estremo con minime in aumento fino a 25°C e massime fino a 40°C. Un primo picco è previsto per giovedì 26 giugno con la città più calda non al Sud o al Centro, ma in Pianura Padana. La città del Palazzo dei Diamanti, Ferrara, dovrebbe primeggiare con il triste valore di 40°C all'ombra. Un secondo picco sarà raggiunto alla fine di giugno con 40-42°C anche in Sardegna e Sicilia ma, in questo caso, il caldo sarà meno umido, quindi torrido e non afoso: è una sottile differenza, ma molto importante”