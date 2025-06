Ondata di calore, a Milano più caldo che in Nord Africa: attesi 39 gradi (e pure le notti saranno infernali). Ma fino a quando?

Milano, 25 giugno 2025 – “L'anticiclone africano Pluto porterà un caldo record entro domenica ed in alcune città italiane farà più caldo che nel Nordafrica. Il caldo di Pluto ci accompagnerà per almeno 10 giorni, con un primo picco giovedì 26, un secondo picco ancora più estremo domenica 29 giugno e un probabile leggero calo delle temperature dopo mercoledì 2 luglio”. Lo anticipa Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it, confermando le temperature eccezionali attese entro domenica: a Milano sono attesi 39 gradi.

Il ricordo dell’estate 2003

"Ovviamente sono temperature all'ombra, al sole il rischio colpo di calore sarà elevato dopo pochi minuti. Queste temperature massime potrebbero superare record storici registrati addirittura nella famosa ondata di calore del 2003: queste massime faranno, tra l'altro, coppia con notti tropicali. Per notti tropicali si intendono le notti appiccicose ed afose con temperature minime superiori ai 20°C: pensate, entro domenica potremo sfiorare in Pianura Padana minime di 30°C raggiungendo il valore soglia delle 'notti supertropicali'.

Milano più calda delle città africane

A Milano il modello de iLMeteo indica una minima prevista di 27°C per domenica prossima, come, o addirittura di più di, qualche città del Nordafrica”. In Africa, sono previste coppie di temperature di 20/34°C ad Algeri e Tunisi, 19/39°C a Il Cairo mentre a Marrakesh si starà peggio (ma non di notte) con una minima di 23° e una massima di 44°.

Città lombarde da bollino rosso

Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Queste le sei città italiane che nella giornata di domani 26 giugno saranno da bollino rosso secondo il Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, relativo a 27 città. Venerdì andrà anche peggio: bollino rosso in tredici centri, comprese Brescia e Milano. Il "bollino rosso", che equivale tecnicamente a un livello di rischio pari a 3, indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, "non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".

Cosa si intende per ondata di calore

Le ondate di calore, precisa il Bollettino, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.