Temporali, grandine e vento in arrivo? Allerta gialla a Milano e in Lombardia

Milano, 25 giugno 2205 – Pioggia, temporali e grandine in arrivo. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla ordinaria a partire dalle 12 di domani, giovedì 26 giugno, che si protrarrà fino alla mezzanotte.

Stando a quanto si legge sul sito AllertaLom, si prevede una buona probabilità di isolati rovesci e temporali nel pomeriggio sulle Alpi più settentrionali, ai quali potrebbe seguire un'attivazione di fenomeni anche su settori occidentali di pianura e Prealpi, in propagazione verso Est con il passare delle ore e nel corso della serata. Si segnala un'elevata incertezza previsionale: le probabilità di temporali sono tendenzialmente più elevate sulle Alpi, mentre il coinvolgimento della pianura appare meno probabile. Tuttavia, nell'eventualità di temporali tra pianura e Prealpi, si segnala che i fenomeni potranno essere organizzati e di forte intensità, con associati pericoli di grandine di piccole/medie dimensioni e raffiche di vento.

Pioggia forte in centro a Milano

Nel frattempo, il caldo non accenna a diminuire. Anzi, stando ad Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it, “l'anticiclone africano Pluto porterà temperature record entro domenica ed in alcune città italiane farà più caldo che nel Nordafrica. Il caldo di Pluto ci accompagnerà per almeno 10 giorni, con un primo picco giovedì 26, un secondo picco ancora più estremo domenica 29 giugno e un probabile leggero calo delle temperature dopo mercoledì 2 luglio”. A Milano sono attesi 39 gradi.

La notizia di una breve irruzione del maltempo è stata resa nota dal Comune di Milano, che ha approfittato di ricordare di porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Non solo, Palazzo Marfinoha ricordato di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. E di provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Occorre, inoltre, prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

