Fedez e Clara Soccini, sui social impazza il gossip: “Stanno insieme?”

Milano, 2 giugno 2025 – Solo un featuring o qualcosa di più? Sui social impazzano i rumors di gossip su Fedez e Clara Soccini. I due cantanti (35 anni lui, 25 lei) nelle scorse settimane hanno lanciato il singolo “Scelte stupide”. L’uscita del brano sembrava aver messo fine alle insistente voci di un avvicinamento tra i due lombardi (Fedez è nato a Rozzano, nel Milanese, Clara è di origini varesine): i frequenti avvistamenti erano dunque dovuti semplicemente a una collaborazione musicale dei due artisti, che si sono incrociati sul palco del Festival di Sanremo 2025.

Col passare del tempo, però, le indiscrezioni sono tornate a farsi sentire, anche per la complicità dentro e fuori dal palco che si è instaurata tra i cantanti. Nelle scorse ore Clara ha condiviso su Instagram alcuni scatti della serata che li ha visti insieme per “Radio Zeta Future Hits” al Foro Italico e Fedez ha commentato il post con una emojii della mano che fa la forma di cuore. Un’immagine che richiama affetto e apprezzamento ma molti follower hanno iniziato a commentare chiedendo conferme sull’ipotetica (per ora assolutamente tale) storia tra i due. Conferme (ma anche smentite) che non sono arrivate – via social – dai due diretti interessati.

Clara Soccini, in realtà, risulta impegnata dal 2022 con un coetaneo anche se sulla storia l'attrice e cantante ha sempre mantenuto una certa riservatezza, eccezion fatta per qualche scatto insieme su Instagram. Clara, classe 1999, si è fatta conoscere dal grande pubblico nelle vesti di Crazy J, nella serie “Mare Fuori”. Poi il primo Sanremo con “Diamanti grezzi” nel 2024 e la seconda avventura sul palco dell’Ariston quest’anno, con “Febbre”. Proprio nella Città dei Fiori è avvenuto l’incontro con Fedez, che è stato tra i protagonisti del Festival con “Battito”.