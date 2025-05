Chiara Ferragni e il ritorno (in compagnia) sul lago di Como: “Uno dei miei posti preferiti”

Como, 25 maggio 2025 – “Uno dei miei posti preferiti”: Chiara Ferragni torna sul lago di Como, per una giornata di relax vista Lario, in compagnia dell’amica di sempre, Veronica Ferraro. L’imprenditrice non ha mai nascosto la sua passione per il lago e i suoi panorami. L’influencer è stata più volte nelle località più suggestive e amate della provincia di Como.

Complice il bel tempo degli ultimi giorni l’imprenditrice si è goduta i raggi di sole dal sapore ormai quasi estivo sul lettino del Grand Hotel Tremezzo. Nel corso della sua permanenza sul Lario Ferragni ha postato sul suo seguitissimo profilo Instagram (oltre 28 milioni e 500 mila follower) diverse storie, compresi alcuni scatti delle prelibatezze gustate nel corso del suo soggiorno: dall’immancabile pizza (uno dei suoi piatti preferiti) agli spaghetti con le vongole.

Reduce dalla fine della relazione con l’imprenditore milanese Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni è apparsa serena e sorridente. Merito anche della compagnia. Al suo fianco l’amica Veronica Ferraro, in dolce attesa del primo figlio avuto col marito, il musicista Davide Simonetta.

Del resto la famiglia e le amicizie storiche sono da sempre una “bussola” dell’influencer, sia nei momenti di maggior successo che nelle difficoltà, come il momento attraversato l’anno scorso, dopo il pandoro gate e la rottura con l’ex marito Fedez. Al matrimonio dell’amica Chiara Ferragni l’aveva pubblicamente ringraziata: “Tendiamo a dimenticarci di ciò che le persone fanno e dicono ma non di come ci hanno fatti sentire. In tutti questi 17 anni di amicizia mi hai sempre fatta sentire al sicuro, a casa”.