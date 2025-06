Forti temporali e rischio grandine: allerta meteo in Lombardia. Ecco dove e quando: la mappa

Milano, 3 giugno 2025 – Forti temporali e rischio grandine in Lombardia. Il veloce transito di una perturbazione atlantica in ingresso sul mediterraneo centrale determinerà, dalla giornata di domani, mercoledì 4 luglio, una fase perturbata sul Nord-Ovest, colpendo i settori Centro-Settentrionali della Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal mattino di domani, mercoledì 4 giugno, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco sulla regione, in particolare sulle aree alpine. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 4 giugno, allerta gialla su settori della Lombardia ma anche di Piemonte, Veneto e sulla Provincia Autonoma di Bolzano.

Le previsioni meteo per oggi e domani in Lombardia

Ma cosa succederà questa sera e nelle prossime ore su Milano e Lombardia? E quali sono le zone più a rischio maltempo? Come sottolineato dalla sezione AllertaLom della Regione Lombardia per la restante parte della giornata di oggi martedì 3 giugno sono previsti rovesci e temporali sparsi sulla fascia prealpina ed alpina nelle ore tardo pomeridiane e serali, che interesseranno con maggiore frequenza le aree di Nord Ovest.

Forti temporali e rischio grandine in Lombardia

Possibili accumuli di 5-15 mm nella seconda parte della giornata e nelle prime ore della notte di domani, con picchi isolati tra 30 e 50 mm sulle zone più occidentali e settentrionali delle aree della Valchiavenna, Prealpi Varesine e Occidentali.Le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi nella tarda serata o nelle prime ore di domani. Inoltre per la giornata di domani dalle ore centrali è atteso un rinforzo marcato del vento in quota sui rilievi Lombardi, rovesci sparsi su Alpi e Prealpi con possibili piovaschi isolati anche altrove, probabile intensificazione in serata sui rilievi più Nordoccidentali della regione.