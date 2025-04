Fedez e Clara Soccini, che coppia (in musica): insieme con “Scelte stupide”. Significato della nuova canzone

Milano, 28 aprile 2025 – Era nell’aria e alla fine è arrivato: venerdì esce “Scelte stupide”, il nuovo singolo targato Fedez e Clara Soccini. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 (lei in gara con “Febbre”, lui con “Battito”), i due cantanti sono stati avvistati insieme destando anche rumors di gossip su una possibile liason. La coppia però sarebbe squisitamente professionale. Per la cantante varesina e il rapper è la prima volta insieme in musica. “Scelte stupide” – in uscita venerdì 2 maggio - sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Warner Music Italy: sarà il nuovo tormentone dell’estate 2025?

Festival Sanremo 2025: nella foto Clara

Di cosa parla “Scelte stupide”

Ma partiamo dalla canzone. Di cosa parla il nuovo singolo? “Scelte Stupide” è un brano dalle sonorità cupe e avvolgenti che mette a nudo gli ultimi bagliori di un rapporto destinato a finire, ma che non si è ancora pronti a lasciare andare. In un mix tra atmosfere pop e base elettrica incalzante, le voci di Fedez e Clara si intrecciano per dare vita al racconto di un legame complesso, fatto di slanci irrazionali e cadute inevitabili.

Fedez a Sanremo

Il duetto dopo Sanremo 2025

Fedez torna in scena dopo il successo del brano sanremese: “Battito” è arrivato al quarto posto e ha segnato una sorta di spartiacque nella storia artistica del rapper di Rozzano. “Voglio tornare a occuparmi solo di musica” aveva detto dopo il Festival. E in effetti la musica sembra essere tornata il baricentro della sua vita professionale (e non solo). La 25enne di Travedona Monate (Varese) si conferma invece una delle voci femminili più seguite della nuova generazione nonché personalità eclettica, con incursioni nella recitazione (è famosa anche per il suo ruolo di Crazy J in “Mare Fuori”) e nella moda.

Gli appuntamenti dal vivo di Clara e Fedez nel 2025

Il 2025 sarà anche un anno di musica live per entrambi gli artisti. Per Fedez, infatti, si celebrerà 'll Ritorno a Casa' con due date evento all'Unipol Forum di Assago il 19 (sold out) e il 20 settembre. Clara, invece, a novembre si esibirà per la prima volta nella sua giovane carriera in due dei club che hanno fatto la storia della musica, rispettivamente il 28 novembre all'Orion di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano.