Federica Masolin: le lacrime per le parole di Luis Enrique, la sensibilità del Cuchu Cambiasso. Chi è la giornalista di Sky Sport

Milano, 1 giugno 2025 – I suoi occhi gonfi di lacrime non sono sfuggiti a chi stava assistendo alla trasmissione post-finale di Champions League su Sky Sport. Federica Masolin, giornalista e conduttrice tv per la nota pay tv, incinta di una bimba, si è evidentemente commossa alle parole di Luis Enrique, l’allenatore del Paris Saint Germain, che aveva appena demolito l’Inter nella partita di Monaco di Baviera.

Il tecnico asturiano, con un passato anche sulla panchina della Roma, qualche anno fa ha vissuto la terribile tragedia della perdita della figlia Xena, deceduta per un tumore alle ossa nel 2019, a nemmeno 10 anni. L’ex giocatore del Barcellona è stato spesso ammirato per il suo atteggiamento di fronte a un tale dramma. Mai una parola sopra le righe. Anzi. Ha sempre voluto dimostrare, almeno pubblicamente, di prediligere il ricordo per quanto possibile pacificato dei momenti belli vissuti con la bimba a una disperazione cupa, sentimento che – per altro – di fronte a un accadimento così emotivamente difficile da sopportare (impossibile, per qualcuno) sarebbe stato del tutto legittimo.

Lo stesso è accaduto ieri, pochi minuti dopo il fischio finale di un match che gli ha consegnato quella che potrebbe essere la gioia più grande della sua carriera di allenatore. “Si vive, si muore, tutto il resto poi si vede. Xana è sempre con me, se vinciamo o se perdiamo, non cambia niente e sono felice di averla vissuta”.

A queste parole il viso di Federica Masolin si è riempito di lacrime. La giornalista si è emozionata, un pianto forse amplificato dalla gravidanza, annunciata ad aprile in tv. Momenti che non sono sfuggiti a chi guardava la trasmissione in tv, ma anche al popolo dei social, che non ha mancato di commentare – ovviamente in termini positivi – il toccante momento di umanità.

Esteban Cambiasso a Monaco di Baviera per la finale di Champions League

Molto apprezzato è stato anche l’intervento di Esteban Cambiasso, il "Cuchu”, che ha avuto la prontezza e la sensibilità di sostenere, anche emotivamente, Masolin.

“Sì, Federica. Parlo io, credo che sia giusto per dare il respiro a una neomamma", ha detto l’ex idolo nerazzurro, collegato in diretta da Monaco di Baviera e chiamato a commentare le parole dell’allenatore del club che aveva appena strapazzato la sua squadra.

Non è la prima volta che Federica si commuove in diretta tv. Accade anche nel 2022, seppure in un contesto completamente diverso. Quel giorno la reporter era presente al circuito di Yas Marina mentre Sebastian Vettel, ex pilota della Ferrari, intervistato dalla collega Mara Sangiorgio, annunciava il suo ritiro dalle gare. Una notizia che, evidentemente, aveva colpito molto Masolin, da sempre grande estimatrice del driver austriaco.

Chi è Federica Masolin

Federica Masolin è nata a Milano nel 1985. Dopo la laurea in Lettere moderne all’università del Sacro Cuore, entra a Sky Sport dopo uno stage in redazione. Per l’emittente si è occupata di pallavolo, calcio, delle Olimpiadi di Londra nel 2012 e delle Olimpiadi invernali a Soci, in Russia, nel 2014.

In quell’anno diventa il volto di Sky Sport per la Formula 1, al fianco dei colleghi Davide Valsecchi, Mara Sangiorgio e dell’ex pilota Jacques Villeneuve. Rimane nel circus delle quattro ruote fino al 2024. Nel frattempo, nel 2023, torna a occuparsi di calcio. È la padrona di casa dello show dedicato alla Champions League, ma conduce anche “After Party”, il programma che offre una panoramica delle tre coppe europee; oltre alla Champions, Europa League e Conference League. Nel 2017 ha vinto il premio “Telegiornalista dell’anno”.

Una recente foto di Federica Masolin, al palazzetto dello sport per Brescia-Venezia di basket

Pur avendo rivelato di aver iniziato di andare allo stadio da piccola, alle partite del Milan indossando anche “il cappello di Gullit” con le treccine finte, è tifosa della Juventus. Il suo calciatore preferito è Zlatan Ibrahimovic. Da giovane ha praticato la danza classica. Ora si dedica a pilates e rollerblade, per tenersi in forma fra un impegno televisivo e l’altro. Sui social è molto seguita: il suo profilo Instagram conta su 746mila follower. Incinta da qualche mese, ad dovrebbe avere una bimba. Si chiamerà Nina. Questo non le ha impedito di continuare a condurre, anche con il pancione.