Sanremo 2025, l’abito di Clara lascia tutti senza fiato: “Una dea scintillante al Festival”

Travedona Monate (Varese) – Secondo Sanremo di fila per Clara Soccini, la cantante e attrice di Travedona Monate (Varese) che nelle scorse ore è tornata sul palco dell’Ariston con “Febbre”, dopo il debutto sanremese nel 2024 con “Diamanti Grezzi”. “Febbre”, prodotto da Dardust, parla di emozioni e sentimenti contrastanti che avvengono dentro di noi quando si insegue qualcosa, che sia un sogno o semplicemente il percorso della vita e racconta come sia importante trovare la versione migliore di se stessi anche tramite gli alti e bassi, proprio come la febbre che sale e scende.

Festival Sanremo 2025 nella foto Clara 75mo Festival della Canzone Italiana - Prima Serata Teatro Ariston - Sanremo (IM) 11-02-2025 foto Roberto Garavaglia/agenzia Aldo Liverani sas

"Sono molto convinta pure della canzone che porto in cui ho avuto la fortuna di lavorare con autori e produttori con cui sognavo di collaborare da sempre e coi quali s’è stabilita un’empatia immediata – ha detto in una recente intervista a Il Giorno -. Lo scorso anno non sapevo cosa mi aspettasse, mentre oggi lavoro con molta più tranquillità perché posso contare su un bellissimo team con cui ho un rapporto di armonia totale”. Il videoclip di “Febbre”, prodotto da The Blink Fish, diretto da Fabrizio Conte e scritto dalla stessa Clara, si ricollega a un episodio realmente accaduto nell’infanzia dell’artista. “Quando ero piccola facevo pattinaggio ma dopo una gara andata male ho voluto mollare e solo crescendo mi sono resa conto di quanto sia stata sbagliata quella decisione – ha spiegato la cantante 25enne -. Scrivere il video di “Febbre” è venuto spontaneo, pensavo a quali sono state le volte che mentre rincorrevo un obiettivo mi si sono palesate diverse emozioni e ostacoli e così ho voluto raccontare di come anche tramite le cadute e anche quando sembra che non importi a nessuno del tuo sogno, tu puoi farcela. La determinazione e l’impegno in qualsiasi ambito servono. Lo sport è da sempre qualcosa di fondamentale per me perché mi dà disciplina”.

Commentatissimo (e molto apprezzato) sui social l’outfit della prima serata. Clara è scesa dalle scale dell’Ariston con un abito custom made di Roberto Cavalli proveniente dalla collezione primavera/estate 2025, firmato dal direttore creativo Fausto Puglisi. Il legame di Clara con il brand, già consolidato durante la scorsa partecipazione al Festival, è tornato quest’anno in una chiave più sensuale: dalla scelta del tessuto nella color palette del ghiaccio alla lavorazione sartoriali che evidenza la silhouette. "Una dea scintillante” come hanno commentato sui social. Alla fine della prima serata, Clara si è concessa un momento di (meritato) relax, sfoggiando un look a tutto comfort: una maxi tuta a forma di orso.

Del resto l’avventura nella città dei fiori è appena cominciata: nelle prossime due serate si esibiranno circa metà dei Big in gara. Nella serata di venerdì 14 febbraio, dedicata alle cover, Clara si esibirà sulle note della hit internazionale “The sound of silence”, accompagnata dal trio italiano più famoso al mondo, Il Volo. che vinse il Festival di Sanremo esattamente 10 anni fa. “Tutto è nato in estate all’Arena di Verona, quando ho duettato ‘Say something’ degli A Great Big World con Gianluca (Ginoble - ndr). È stato un bellissimo momento, così, lo scorso dicembre, riflettendo sulla serata delle cover, mi è venuta l’idea di tornare a far incontrare i nostri mondi. Io e il Volo: i Quattro dell’Ave Maria” ha spiegato. Sabato il momento più atteso: la finale. Si riascolteranno tutti e 29 i brani in gara e si decreterà il numero uno di questa edizione.