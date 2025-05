Sara e Nicola di Matrimonio a prima vista 2025, la decisione finale: “Mi ha stravolto la vita”

Dopo lo stop di settimana scorsa questa sera alle 21.35 in onda su Real Time la nuova puntata del docu reality “Matrimonio a prima vista”, che vede tra i suoi protagonisti anche una lombarda, la 28enne di Nova Milanese Sara Di Lernia, che – come da meccanismo del programma – ha sposato “al buio” il 32enne di origini toscane ma residente a Reggio Emilia Nicola Todde. La scorsa settimana l’ormai tradizionale appuntamento con il programma è saltato ed è andato in onda il nuovo programma condotto da Amadeus, “Like a star”, non senza qualche malumore da parte dell’affezionato pubblico della trasmissione che però questa sera potrà consolarsi con la settima puntata (andata comunque online sulla piattaforma Discovery+).

La scelta finale: restare insieme o lasciarsi?

Nella puntata in onda stasera su Real Time le coppie, reduci dalla reunion del precedente episodio, affrontano questa volta gli ultimi frammenti della convivenza. Un’occasione per conoscersi e per mettere a fuoco le proprie sensazioni e intenzioni in vista della decisione finale: restare insieme o lasciarsi? Le tre coppie (Sara e Nicola, Francesca e Alessandro, Adele e Giorgio) hanno infatti delegato la scelta del proprio partner a un team di esperti (la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis, il life coach ed esperto di comunicazione Andrea Favaretto), accettando di incontrarsi e vedersi per la prima volta solo il giorno delle nozze. Da quel momento le coppie hanno a disposizione 40 giorni (tra luna di miele e ritorno alla normalità) per conoscersi e decidere se restare sposati e divorziare.

Il percorso di Sara e Nicola

"Noi abbiamo limonato all’altare – ha scherzato Nicola, parlando del primo incontro il giorno del matrimonio -. Appena le ho tolto la benda ho capito che era complice con me.L’ho guardata e ho subito capito che ci saremmo seguiti in quello che facevamo”, ha detto Nicola, parlando della chimica scattata immediatamente tra i due ma anche dell’affinità “d’anima” emersa con l’inizio del percorso.

"Volevo un’esperienza che mi stravolgesse la vita”

Sara Di Lernia, che lavora come cassiera in un supermercato, ha spiegato alle compagne in occasione della reunion la decisione di partecipare al programma: “Penso che tutte noi arriviamo da un passato (Sara ha alle spalle tre relazioni finite ndr) e avevamo voglia di un’esperienza che ci stravolgesse la vita e a me è successo. Non pensavo di trovarmi così bene con lui”. Un’intesa còlta anche dalle altre coppie: “Si vede che le si illumina lo sguardo quando parla di Nicola”.

Cosa succederà

La scelta finale è ormai vicina: appuntamento in chiaro per la prossima puntata, successivamente andrà in onda lo speciale “E poi” (che svelerà il percorso delle coppie a distanza di qualche mese, sempre foriero di colpi di scena e rivelazioni). Nella passata edizione proprio due lombardi furono protagonisti di una vera e propria favola: i bergamaschi Antony e Asia.