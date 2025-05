Paola Marella, il marito Domenico: “Continua a ispirarci ogni giorno. Così trasformiamo il dolore in un’opportunità di speranza”

Milano, 28 maggio 2025 – L’evento “A cura di Paola”, nel segno di Paola Marella, l’architetta e volto tv recentemente scomparsa, ha portato alla raccolta di 93mila euro. L’iniziativa solidale a scopo benefico si è tenuta dal 9 all’11 maggio presso il Salone dei Tessuti di Milano. Tutti i ricavi dell'evento – fanno sapere gli organizzatori della manifestazione - saranno interamente devoluti alla Fondazione Paola Marella e contribuiranno ad avviare un primo e significativo progetto in collaborazione con l’Ospedale San Raffaele e la sua Pancreas Unit, guidata dal professor Reni e dal professor Falconi. Si tratta di un innovativo programma di aggiornamento per oncologi under 35.

Paola Marella è scomparsa lo scorso 20 settembre a 61 anni. Elegante, ironica e creativa, ha segnato un’epoca anche nel mondo della tv con programmi come “Cerco casa disperatamente” e “Vendo casa disperatamente”, che hanno acceso i riflettori sul mondo immobiliare e sull’home staging. L’evento “A cura di Paola” già dal nome evocava la sua duplice funzione: una selezione ispirata ai suoi gusti ma anche il sostegno alla ricerca per la cura della malattia che l'ha portata via. Il marito Domenico e il figlio Nicola hanno dato vita a una Fondazione che porta il suo nome e si propone di offrire un sostegno tangibile a chi affronta la difficile diagnosi di un tumore al pancreas.

“Vedere così tanta gente – ha detto Domenico Traversa, marito di Paola Marella e fondatore della Fondazione - rispondere al nostro appello e contribuire con generosità non è solo un incredibile successo economico. È la conferma che il ricordo di Paola è vivo e forte, e che il suo desiderio di fare del bene continua a ispirare. Questa iniziativa ha significato sentire addosso non solo la responsabilità di un ricordo da onorare, ma anche la forza di trasformare il dolore in un'opportunità di speranza per chi oggi combatte la stessa battaglia di Paola. Questi 93.000 euro non sono solo fondi, sono un abbraccio collettivo che ci riempie di gratitudine e ci spinge a fare sempre di più."

“L'evento – ha detto Paride Vitale che con la sua agenzia ha contribuito all’organizzazione della manifestazione - ha visto la partecipazione entusiasta di numerose realtà del design, dell’arredamento, della moda e del beauty, che hanno donato i loro prodotti con una cura speciale. Ogni articolo, infatti, rifletteva il gusto raffinato, l’eleganza senza tempo e l’attenzione ai dettagli che Paola amava, quasi fosse stata lei stessa a selezionarli. A questo si sono aggiunte le preziose opere di molti artisti che ammiravano Paola, arricchendo ulteriormente l’esposizione. Oggetti belli e significativi, offerti a un prezzo speciale per trasformare lo shopping in un gesto concreto di solidarietà”.

“La formazione è il nostro progetto pilota – ha spiegato Domenico Traversa - dovrebbe partire il prossimo settembre. Lo scopo è aiutare la formazione dei giovani oncologi nella cura del tumore al pancreas. In Italia ci sono pochissimi specialisti su questa malattia. Governo e regioni si stanno organizzando ma c’è tanto da fare, soprattutto sulla gestione della quotidianità del paziente. La Fondazione vuole facilitare la formazione così da creare una rete di comunicazione di esperti, e meno esperti, per gestire al meglio i pazienti. Questo ci permette di mettere in rete una serie di servizi: dalla nutrizione alla cura del dolore”.