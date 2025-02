Fedez a Sanremo 2025, (finalmente) parla la musica. E con “Battito” stupisce tutti: “Canzone potentissima”

Sanremo, 12 febbraio 2025 – La sua esibizione era una delle più attese della serata ed è arrivata poco dopo la mezzanotte, in questo Sanremo dai ritmi serrati a cui in molti non erano più abituati. Fedez è salito sul palco visibilmente emozionato, in un sobrio completo total black e quelle lenti a contatto nere che coprono l'iride che tanto hanno fatto parlare nelle scorse ore. Poi – finalmente – è stato il momento della musica. Federico Lucia (questo il vero nome del rapper di Rozzano) porta sul palco “Battito”. Non è la sua prima volta a Sanremo, nel 2021 arrivò secondo in coppia con Francesca Michielin con “Chiamami per nome”. Ma quella di questo Festival è tutta un’altra storia.

Fedez a Sanremo

Fedez questa volta è da solo sul palco dell’Ariston. Un palco “pesante” capace di mettere in difficoltà anche artisti abituati a stadi gremiti di fan e palazzetti sold out. In più Fedez è arrivato a Sanremo dopo una interminabile scia di bufere social e mediatiche. Ma – cosa forse inattesa per qualcuno – arrivato sul palco del festival lo spazio è tutto per la canzone. Un brano potente che affronta il tema della salute mentale. “È una canzone d’amore dedicata a una donna che in realtà non esiste e, rappresenta la depressione” ha detto lo stesso rapper che in più occasioni ha spiegato che i problemi di salute mentale andrebbero affrontati “come si fa con qualsiasi altra malattia”.

Fedez sul palco di Sanremo 2025

Sui social – ça va sans dire – la performance è stata una delle più commentate (e come sarebbe potuto essere altrimenti?). E “Battito” sembra convincere, anche chi “aspettava al varco” il rapper milanesi. Il commenti sul brano sono molto positivi, misti quasi a stupore: "Una delle canzoni più orecchiabili”, “È potentissima”, “La canzone è fortissima, a prescindere da tutto”. Qualcuno sentenzia “è tornato il vecchio Fedez”. Vecchio, nuovo o presente Fedez che sia, quel che è certo è che la canzone riporta il focus non sul personaggio Fedez ma sulla musica. E non è poco.