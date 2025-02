Clara, classe a Sanremo 2025: i fiori al maestro e il grazie all’orchestra. Il secondo (magico) Festival: “Me la sono goduta al 100%”

Sanremo, 15 febbraio 2025 – Alle fine il “mistero” è stato risolto. E ci ha pensato la stessa Clara (all’anagrafe Clara Soccini) a togliere al pubblico la curiosità dopo quanto accaduto nella seconda serata del Festival quando aveva fatto il gesto di voler dire qualcosa per poi fermarsi e chiosare “No, fa niente” congedandosi dal pubblico. Al termine dell’esibizione di oggi la 25enne di Travedona Monate (Varese) ha spiegato: “Voglio dare i miei fiori al maestro Valeriano Chiaravalle e ringraziarlo. E dire grazie anche a tutta l’orchestra”. La cantante lombarda, alla sua seconda partecipazione a Sanremo (l’anno scorso è stata in gara con “Diamanti grezzi”), ha affrontato questa edizione con maggiore consapevolezza e serenità, rispetto al 2024. "Rispetto a un anno fa, me la sono goduta al 100%. Questa volta ero qui per me stessa. Durante la prima serata, la tensione si è trasformata in adrenalina e per la prima volta ho sentito che il mio cuore e la mia voce si muovevano insieme".

“Febbre”: significato di canzone e il video

Sul palco dell'Ariston ha portato "Febbre", un brano che parla di amore per se stessi e accettazione. "Volevo raccontare il mio percorso, la difficoltà nel superare le insicurezze e la determinazione nel non mollare", ha detto parlando anche del videoclip che accompagna il brano sanremese in cui Clara torna al pattinaggio artistico, la disciplina che praticata da bambina. "Sono sempre stata una persona che tendeva a mollare gli sport quando qualcosa non andava come speravo. L'unica cosa che non ho mai lasciato è stata la musica", ha detto. Il video racconta la storia di una giovane pattinatrice che, sotto lo sguardo severo dei giudici, fatica a esprimersi, ma alla fine riesce a trovare la sua forza. Nella serata delle cover si è concessa una vera chicca: “The sound of silence” di Simon & Garfunkel con Il Volo, con la prima strofa eseguita a cappella ( a dieci anni esatti dalla vittoria del trio al Festival con "Grande amore").

I look che hanno fatto impazzire i social

Oltre che per la musica Clara si è anche fatta notare per le scelte di stile: dal meraviglioso abito scintillante della prima serata al vestito a clessidra della seconda apparizione sul palco sanremese passando per l’outfit bianco con la gonna allacciata davanti della serata delle cover. Per la finale ha optato per un abito ghiaccio e celeste, drappeggiato, con scollo a cuore e un ampio spacco laterale. A completare il look i capelli sciolti e mossi e la frangia a incorniciare il viso.