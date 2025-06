A Nerviano la scuola di via Diaz è a rischio crollo. Comune e dirigenza rassicurano: “Stiamo studiando le soluzioni migliori”

Nerviano (Milano), 25 giugno 2025 – Non si placano le polemiche attorno alla chiusura per inagibilità del plesso scolastico Da Vinci di via Diaz, che da settembre porterà al trasferimento di circa 320 alunni in altri edifici scolastici della città. Dopo la lettera aperta firmata da un gruppo di genitori, in cui si sollevavano perplessità e si parlava di scelte discrezionali da parte delle istituzioni, sono arrivate le risposte ufficiali della sindaca Daniela Colombo e della dirigente scolastica Maria Pia Siciliano.

Coinvolti mille studenti

Le due rappresentanti istituzionali hanno precisato che l’inagibilità dell’edificio, dichiarata formalmente alla fine di aprile per motivi di sicurezza strutturale, ha reso indispensabile una riorganizzazione urgente dell’intero Istituto Comprensivo. “Non si tratta di una decisione discrezionale – hanno chiarito – ma di una misura obbligata per garantire la sicurezza e la continuità didattica a circa 1000 studenti delle scuole primaria e secondaria”.

Spiegazioni

L’amministrazione e la scuola ribadiscono che le soluzioni adottate sono il risultato di un’attenta valutazione interna, fondata su criteri pedagogici, logistici e strutturali. "Ogni decisione è stata presa considerando la tenuta delle sezioni, i vincoli tecnici e la necessità di contenere gli spostamenti. Non si è agito dall’alto, ma in dialogo con i referenti dei vari plessi per trovare il miglior equilibrio possibile”.

Inclusione garantita

Le istituzioni riconoscono il rischio che l’utilizzo intensivo degli spazi riduca la disponibilità di aule speciali, ma assicurano che si sta lavorando per salvaguardare gli spazi dedicati all’inclusione. Sono inoltre previste soluzioni mirate per garantire il supporto agli alunni con bisogni educativi speciali, nel rispetto della normativa vigente. Il comune ha annunciato un potenziamento del servizio di trasporto scolastico per limitare il più possibile l’impatto sulla viabilità e assicurare sicurezza e puntualità nei trasferimenti.

Chiusura per 24 mesi

Il plesso di via Diaz resterà chiuso per almeno due anni, tempo necessario per i lavori di riqualificazione strutturale, al termine dei quali l’edificio potrà essere nuovamente reso agibile. Intanto, in Consiglio comunale è stata respinta la mozione presentata dalla Lega che proponeva di utilizzare i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione legati al progetto residenziale del cosiddetto “fungo” di Garbatola per la sistemazione della scuola.