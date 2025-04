Legnano, torna "Coach di quartiere" per educare i giovani allo sport all'aria aperta

Legnano (Milano), 5 aprile 2025 – Con la primavera si torna a poter vivere lo sport all’aperto e con le condizioni meteo mutate torna anche “Coach di quartiere”, il progetto di sport welfare nato nel 2020 su iniziativa di Claudio Massa, fondatore e Brand Ambassador de L’Orma SSD, e che nel nostro territorio si concretizza attraverso “Rugby Parabiago cares”.

Il progetto promuove l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva attraverso l’organizzazione di attività sportive gratuite rivolte a bambini dai 6 ai 13 anni, in condizioni di fragilità per motivi economici, culturali, organizzativi, sociali e caratteriali e gestite dai “Coach di Quartiere”, giovani volontari tra i 16 e i 21 anni. L’obiettivo è insegnare ai bambini il valore e l’importanza di praticare attività sportiva attraverso il divertimento e il movimento all’aria aperta. Tema importante se si considera che, dall’ultima edizione dello Sport Welfare Report 2024, è emerso che il 34.5% dei bambini coinvolti nel progetto non ha mai praticato sport prima d’ora.

Coach di Quartiere si è concretizzato nel territorio di Legnano, Parabiago e Nerviano a partire dal 2023 grazie a Rugby Parabiago Cares Impresa Sociale, Ente del Terzo Settore nato nel 2021 per volontà di Rugby Parabiago SSD a fini educativi, solidali, sociali. Il terzo anno di progetto ha visto un incremento molto significativo dei ragazzi coinvolti: sono 114 i nuovi Coach attivi nei parchi, più i 27 ragazzi e ragazze già Coach Senior.

Le Scuole Superiori da cui i Coach di Quartiere provengono nell’ambito dei PCTO scolastici sono il Liceo Cavalleri di Parabiago, l’Istituto Barbara Melzi e il Liceo Galilei di Legnano, l’Istituto Fermi di Castellanza e l’Istituto Europeo di Arconate. Più di 300 i bambini iscritti alle attività che vengono accompagnati all’uscita da scuola nei vari parchi cittadini, grazie alla collaborazione con 16 scuole primarie del territorio: a Legnano Manzoni, Pascoli, Mazzini, Barbara Melzi, Rodari e Plesso Carducci (che partecipa con tre scuole: Carducci, Toscanini e Deledda); a Parabiago Felice Gajo e Plesso di Via Brescia (che partecipa con due scuole, Via Brescia e Musazzi a S. Lorenzo); a Nerviano tutte e 4 le scuole primarie (Primaria via Roma 51, Primaria via Di Vittorio 16, Primaria via Trento 21 a Sant’Ilario di Nerviano e Primaria via Filzi 6 a Garbatola di Nerviano).

“Dal 2023 Rugby Parabiago Cares ha sposato con entusiasmo il progetto Coach di Quartiere nei territori di Legnano, Parabiago e Nerviano, diventando il primo esempio di social franchising di Coach di Quartiere in Italia – racconta Claudio Massa -. Con questa esperienza abbiamo la conferma di come il social franchising sia il format ideale per la diffusione del progetto sul territorio, permettendo una crescita strutturata e sostenibile. Grazie a Rugby Parabiago Cares, che ha creduto nel valore del nostro progetto, siamo partiti con 10 volontari ed oggi ne abbiamo più di 100! Questo risultato dimostra che il progetto, con una visione a medio-lungo termine, risponde efficacemente alle esigenze del territorio. Un grazie anche alla Fondazione Ticino Olona per il sostegno, che ci permette di intensificare le forze dedicate al progetto e di conseguenza, incrementare i suoi risultati”.

“Una crescita straordinaria al terzo anno di progetto, che è andata ben oltre le nostre aspettative - aggiunge Cristiano Bienati, Presidente di Rugby Parabiago Cares -. Siamo estremamente soddisfatti dei rapporti instaurati con i Comuni, le Scuole Primarie e le Scuole Superiori, che ringraziamo di cuore per la collaborazione. Il nostro obiettivo è continuare a lavorare per ampliare sempre di più la nostra offerta sul territorio, dando a un numero crescente di bambini e bambine l’opportunità di giocare nei parchi e coinvolgendo gli adolescenti in un percorso di cittadinanza attiva sempre più partecipativo e stimolante.”

L’impatto sociale di Coach di Quartiere sul territorio sarà il tema della presentazione dello Sport Welfare Report 2024, il documento annuale di restituzione dell’andamento del progetto sul territorio, previsto a Legnano nella Sala Stemmi del Comune il prossimo 14 maggio. “Gioco e sport sono un binomio di importanza essenziale nella vita e per la crescita dei nostri bambini e ragazzi – conclude il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice -; lo sono perché mettono alla prova e sviluppano abilità, perché insegnano regole e comportamenti dello stare insieme, perché insegnano a rapportarci con gli altri rispettandoli, ma anche perché allargano il cerchio delle conoscenze e delle amicizie e non fra i soli giovani. L’ho sperimentato qualche giorno fa quando, nel parchetto di via Rossini, ho visto l’effetto del Coach di Quartiere: i ragazzi giocano, i loro genitori socializzano. Anche questo è un modo per creare relazioni e per rendere più forte la nostra comunità”.