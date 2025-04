Pericolo di cedimenti strutturali: chiudono le scuole medie di Nerviano

Nerviano (Milano), 30 aprile 2025 – Una decisione urgente, inevitabile e dettata da un’esigenza fondamentale: la tutela della sicurezza. L’Amministrazione Comunale ha deliberato la chiusura immediata della Scuola Secondaria di Primo Grado “Leonardo Da Vinci” di via Diaz, a seguito di gravi criticità emerse durante le verifiche strutturali sull’edificio. L’allarme

Le indagini, affidate all’ingegner Iucci, incaricato della progettazione dei lavori di ristrutturazione, hanno fatto emergere un quadro estremamente preoccupante. Il calcestruzzo risulta infatti fortemente compromesso, con livelli di resistenza e durabilità ben inferiori agli standard previsti dalla normativa. Particolarmente grave la situazione del blocco centrale dell’immobile, che è stato dichiarato inagibile. Anche le altre sezioni della scuola necessitano di accertamenti urgenti, che non possono però svolgersi in condizioni di normale attività scolastica. Una scelta difficile, ma obbligata, assunta in pieno accordo con la Direzione dell’Istituto e i tecnici comunali. La priorità resta proteggere studenti, insegnanti e personale scolastico, assicurando al contempo la continuità delle lezioni.

Il piano B

Prime e seconde

Per questo motivo, il Comune si è attivato immediatamente sul piano organizzativo. Grazie alla disponibilità pronta e generosa della parrocchia, è stato possibile riorganizzare in tempi rapidi la dislocazione delle attività didattiche. Le classi prime e seconde saranno trasferite negli oratori cittadini di via Kennedy e via Meda / Toniolo, rispettivamente l’Oratorio Maria Madre della Chiesa e l’Oratorio Femminile Sacra Famiglia.

Terze

Le classi terze saranno invece ospitate presso i plessi delle scuole primarie di via Roma e via Di Vittorio, strutture già pronte ad accogliere attività a tempo prolungato.

Il ringraziamento

L’Amministrazione rivolge un sincero ringraziamento a Don Daniele e ai suoi collaboratori per il sostegno concreto e immediato, espressione autentica del forte spirito di comunità che anima il territorio. Un ringraziamento va anche al personale scolastico, per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati fin dall’inizio di questa delicata situazione, che ha richiesto soluzioni rapide e condivise. Lo sforzo ora si concentra sul medio periodo: sono già in corso i lavori per pianificare in modo efficiente la sistemazione logistica per l’anno scolastico 2025–2026. Tutti gli aggiornamenti verranno comunicati nell’assemblea pubblica convocata per martedì 6 maggio. “Sappiamo che questa riorganizzazione richiederà un grande impegno da parte di tutti – si legge nella comunicazione ufficiale del Comune – ma siamo fiduciosi che, come sempre, la nostra comunità saprà affrontare la sfida con unità e responsabilità. La sicurezza e il benessere dei nostri ragazzi restano la nostra priorità assoluta”.