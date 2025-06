Omicidio Tramontano: la diretta del processo d'appello per Alessandro Impagnatiello. La famiglia ricorda Giulia: "Vivrai in eterno"

Milano, 25 giugno 2025 – Oggi inizia il processo d'appello a carico di Alessandro Impagnatiello, condannato in primo grado all'ergastolo per aver ucciso con 37 coltellate la fidanzata incinta di sette mesi nella loro abitazione a Senago il 27 maggio 2023. Davanti alla Corte di Assise d'Appello di Milano, la difesa sosterrà, chiedendo l'esclusione delle aggravanti della premeditazione e della crudeltà, che da parte di Impagnatiello vi è stata una "condotta grossolana e maldestra" nelle ore successive all'omicidio e "una serie di errori" che dimostrerebbero come nulla fosse stato pianificato. Quanto alla crudeltà, secondo la difesa, la vittima colpita con 37 coltellate "non ha avuto il tempo di accorgersi di ciò che stava accadendo - ha scritto la legale nel ricorso -, diversamente avrebbe tentato di voltarsi e sul corpo vi sarebbero stati segni di difesa". Infine la richiesta ai giudici di riconoscergli le attenuanti generiche.

06:43 Il ricordo della famiglia di Giulia: "Vivrai sempre nei cuori di chi ti ha amata" "Vivrai in eterno nei cuori di chi ti ha sinceramente amata. Ai quali hai donato la tua infinita dolcezza, gentilezza e bellezza". Sono queste le parole su Instagram di Franco Tramontano, padre di Giulia, nel giorno dell'inizio del processo d'appello nei confronti di Alessandro Impagnatiello. "Cinque per sempre", ha aggiunto la madre Loredana Femiano, pubblicando una foto della famiglia al completo. 06:32 Il giorno del processo d'appello Le accuse per l'ex barman, 32 anni, sono di omicidio volontario pluriaggravato, procurato aborto e occultamento di cadavere. Davanti alla Corte di Assise d'Appello di Milano, l'avvocato Giulia Geradini chiederà l'esclusione delle aggravanti della premeditazione e della crudeltà.