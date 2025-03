Nerviano, in partenza a fine anno i lavori di ristrutturazione della media Leonardo da Vinci

Nerviano, 14 marzo 2023 – Prende ufficialmente il via la commissione per la ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” di Nerviano, un intervento di grande rilievo che si inserisce nel piano di investimenti 2025-2027 dell’amministrazione comunale. L’obiettivo è migliorare le strutture scolastiche e offrire ambienti più moderni, sicuri e accoglienti per studenti, docenti e personale scolastico. Per la riqualificazione della scuola è stato stanziato un importo di 1,4 milioni di euro, che si aggiunge ai 2,5 milioni già previsti per l’intero plesso di via Da Vinci e via Roma. Un investimento significativo che conferma l’impegno dell’amministrazione nel garantire il diritto allo studio anche attraverso ambienti funzionali e confortevoli.

Oltre agli adeguamenti strutturali richiesti dalle normative più recenti, il progetto prevede una serie di interventi mirati a migliorare il comfort e le prestazioni energetiche dell’edificio: "L’istruzione ha sempre rappresentato una priorità assoluta per la nostra amministrazione – ha dichiarato la sindaca Daniela Colombo – Con questi interventi vogliamo garantire ai nostri giovani un ambiente scolastico sicuro, inclusivo e all’altezza delle sfide educative del futuro".

I lavori, salvo imprevisti, inizieranno al termine dell’anno scolastico e si protrarranno per alcuni mesi. Durante il periodo di ristrutturazione saranno adottate tutte le misure necessarie per limitare i disagi e garantire la continuità delle attività didattiche. Uno degli obiettivi dell’intervento è anche contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico nel passaggio dalla primaria alla secondaria, incentivando i ragazzi a proseguire il loro percorso formativo all’interno del territorio di Nerviano.

"Questo progetto non è solo un miglioramento strutturale – ha sottolineato l’assessora all’Istruzione Carolina Re Depaolini – ma un investimento nel futuro della nostra comunità. Una scuola moderna e sicura è il primo passo per offrire ai ragazzi opportunità educative di qualità. Continueremo a lavorare affinché tutti gli studenti possano avere spazi adeguati alle loro esigenze di crescita e apprendimento".