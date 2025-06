Morto carbonizzato tra le auto in fiamme a Sesto, l’ipotesi: la vittima è un vigile del fuoco

Sesto San Giovanni (Milano), 25 giugno 2025 – Potrebbe appartenere a un vigile del fuoco il cadavere carbonizzato di un uomo scoperto ieri sera all'interno di una di tre auto in fiamme in un parcheggio di via Bandiera a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Lo riferisce lo stesso comando provinciale dei Vigili del fuoco di Milano.

Il rogo è stato scoperto intorno alle 22 di ieri, martedì 25 giugno, da una pattuglia in transito dei carabinieri che ha dato l'allarme. Le vetture erano parcheggiate una accanto all’altra, davanti al centro sportivo Dordoni, a due passi dall’ospedale e da viale Fulvio Testi. Sul posto, contemporaneamente ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri.

Quando le squadre dei pompieri hanno spento le fiamme, la scoperta. Per dare certezza all'identità della vittima sarà necessario attendere l'autopsia che sarà disposta dalla procura di Monza. Secondo quanto emerso alla preliminare identificazione si è arrivati dalla targa della macchina.