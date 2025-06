La lenta moria dei negozi

Nell'articolo in cui raccontiamo l'ultimo "caduto", la Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi di via Tadino, l'abbiamo definita la "Caporetto dei negozi". È la moria lenta ma continua e cronica dei negozi, in periferia come nelle vie centrali di Milano (ma potrebbe trattarsi di qualsiasi altra città), a causa di affitti insostenibili, costi, margini di guadagno sempre più risicati, senza dimenticare i rischi del mestiere che vanno dalle rapine alle aggressioni. Ci vuole insomma un bel coraggio e tanta passione per tenere aperto un negozio a Milano. L'uno e l'altra non sono mancati a Roberta Golgani e ai suoi soci di questo avamposto culturale fra la stazione Centrale e Buenos Aires, che è riuscito a resistere a pandemie e lockdown ma che dopo 53 anni ha dovuto capitolare stretto a tenaglia da costi d’affitto e di gestione.

Succede in questo ambito, come in quello della ristorazione. E quando paghi 14 euro per tre mini tranci di polenta grigliata con una spalmata di gorgonzola e funghi sopra, come può succedere in qualsiasi bar o ristorante in centro a Milano, non sai se arrabbiarti per il prezzo sproporzionato o solidarizzare col gestore che fa i salti mortali per pagare dipendenti, bollette, tasse e... restare aperto. Eppure il tema non sembra essere nell'agenda politica. Gli esercizi commerciali chiudono nella quasi indifferenza generale, senza che nemmeno si rifletta sulle conseguenze a lungo andare, anche sociali, di questo trend. Almeno fino a quando non arriverà il giorno in cui faremo tutti acquisti on line o ci chiuderemo nei centri commerciali, e vivremo in città sempre più desertificate. Perché la strada tracciata sembra in effetti essere proprio questa.