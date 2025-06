Doccia fredda sulla scuola Diaz di Nerviano: resterà chiusa almeno due anni

Nerviano (Milano), 19 giugno 2025 – Una riorganizzazione logistica importante attende la scuola di Nerviano a partire dal prossimo anno scolastico. La sede della scuola secondaria di primo grado di via Diaz è stata chiusa per motivi di sicurezza e resterà inagibile per almeno 24 mesi, in vista di un ampio intervento di riqualificazione. Questo comporterà un inevitabile spostamento temporaneo non solo per gli studenti della scuola secondaria, ma anche per quelli della scuola primaria, coinvolti a cascata nella redistribuzione degli spazi.

Il Comune di Nerviano, in sinergia con l’Istituto Comprensivo, ha avviato una fase di analisi per individuare le soluzioni più funzionali e sostenibili. Le ipotesi finora emerse, valutate da referenti scolastici incaricati dalla Dirigenza, puntano tutte a preservare la coesione dei plessi e la continuità educativa, pur nella complessità della situazione. Le due opzioni attualmente allo studio prevedono, da una parte, il trasferimento dell’intera scuola secondaria nel plesso di via Roma, con una conseguente riorganizzazione dei plessi primari tra Sant’Ilario, Garbatola e via Di Vittorio; dall’altra, una distribuzione della scuola secondaria tra Sant’Ilario e Garbatola, con una successiva riallocazione degli alunni delle primarie nei plessi resi disponibili. In entrambi i casi, si tratta di soluzioni temporanee, ma concepite per garantire efficienza e stabilità anche in una fase transitoria. È importante sottolineare che la scuola secondaria rimarrà a tutti gli effetti presente e operativa sul territorio di Nerviano: non è prevista alcuna esternalizzazione né soppressione, ma esclusivamente una riorganizzazione necessaria a garantire la sicurezza degli ambienti. Attualmente si è in attesa delle valutazioni definitive da parte di soggetti esterni, chiamati a esprimersi in merito alla capienza degli edifici, alla disponibilità degli spazi, alla loro adeguatezza funzionale e alla compatibilità con i servizi scolastici integrativi come trasporto, mensa, pre e post scuola. Qualunque decisione verrà presa, sarà inevitabilmente accompagnata da sacrifici e adattamenti. Tuttavia, l’Amministrazione comunale e la Dirigenza scolastica condividono un obiettivo prioritario: tutelare il percorso educativo degli studenti e garantire al corpo docente le migliori condizioni operative possibili, anche in un contesto difficile e straordinario come quello attuale. Tutti i dettagli organizzativi e la scelta finale verranno presentati pubblicamente durante un’assemblea fissata per lunedì 30 giugno. Sarà un’occasione preziosa per incontrare le famiglie, approfondire ogni aspetto della riorganizzazione e rispondere a dubbi o domande nel segno della trasparenza e della collaborazione. La sindaca Daniela Colombo e la dirigente scolastica Maria Pia Siciliano confermano la piena sinergia tra istituzioni, con l’impegno costante a garantire ai ragazzi di Nerviano una scuola sicura, accogliente e all’altezza del loro futuro.