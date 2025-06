Sparita da sei giorni. Trovata e ricoverata

Dopo giorni di apprensione, è stata ritrovata Yanka Georgieva Monova, la donna di 47 anni scomparsa il 17 giugno dalla sua abitazione nel quartiere Flora di Legnano. La notizia è arrivata nella mattinata di ieri: Yanka è stata rintracciata e accompagnata in ospedale. Al momento non sono state rese note le sue condizioni di salute, ma il ritrovamento ha portato un primo sollievo a chi l’ha cercata senza sosta per quasi una settimana. La sua scomparsa aveva mobilitato amici, familiari e forze dell’ordine, finché una segnalazione non ha permesso di ritrovarla e prestarle le cure necessarie. Intanto, resta ancora senza esito la scomparsa di Mauro Puorro, 60 anni, di Pero. L’uomo si è allontanato il 16 giugno in stato depressivo, lasciando sul posto di lavoro – un negozio gestito insieme al fratello – documenti e chiavi dell’auto.

Ch.S.