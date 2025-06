A Ossuccio di Tremezzina la sagra di San Giovanni con i fuochi d’artificio: ecco le modifiche alla viabilità sulla statale Regina

Tremezzina (Como), 27 giugno 2025 – In occasione della sagra di San Giovanni di Ossuccio e del tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio dell’Isola Comacina, che si svolgerà domani sera sabato 28 giugno, la Questura di Como ha predisposto un piano di sicurezza che ha coinvolto, oltre le principali istituzioni, anche la Guardia Costiera, la Polizia Provinciale, il 118 e l’Autorità di Bacino del Lario. Un evento che attira migliaia di persone, per il quale sono state fornite precise indicazioni, “invitando i cittadini a seguirle scrupolosamente, al fine di garantire una ottimale fruibilità dell’evento.

Il provvedimento del prefetto

Il prefetto di Como ha emesso un provvedimento di blocco alla circolazione degli autoveicoli nel tratto stradale nel tratto di statale Regina compreso tra Colonno e Tremezzina, dalle 20 a mezzanotte, e in ogni caso fino al termine della manifestazione. Sospensione anticipata a partire dalle 16 nel tratto da Tremezzina, località Ossuccio, verso la città di Como, esclusivamente in direzione sud, per i veicoli o complessi di veicoli di lunghezza superiore a 9,10 metri.

Le deroghe

Con deroga ai soli residenti nei Comuni di Colonno, Tremezzina e Sala Comacina, e con esclusione dei mezzi di polizia e sicurezza. Saranno istituiti posti di controllo per impedire l’accesso e garantire un percorso alternativo: da Argegno verso la Valle d’Intelvi, passando per Porlezza e scendendo a Menaggio, e viceversa.

Blocchi alla circolazione sono previsti sulla Regina nel pomeriggio

I parcheggi

A Ossuccio sono disponibili aree parcheggio in via Luigi Vaccani, in via Don Giovanni Folci, in via Giovanni Castelli incrocio via Sant’Agata, in via Elio San Bartolomeo, in via Giovanni Castelli al campo sportivo parrocchiale, in via Provinciale incrocio via Statale per le moto e nell’area di parcheggio “Green Way”. Sarà inoltre attiva una navetta per il trasporto passeggeri nel tratto Menaggio-Tremezzina località Lenno, dalle 19 all’una di notte.

Regole di navigazione

Per quanto riguarda le numerose imbarcazioni private, l’Autorità di Bacino ha emesso un provvedimento di “avviso di sospensione e cauta navigazione” dalle 21 a mezzanotte di sabato, che prevede la sospensione della navigazione per tutti i natanti in rotta verso lo specchio d’acqua del canale dell’Isola Comacina. “È indispensabile – dice il provvedimento – anche la cauta navigazione per tutti i natanti in transito nelle acque limitrofe, che dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza minima di 100 metri, il successivo deflusso dei natanti e delle imbarcazioni a fine spettacolo dovrà avvenire, “a sola marcia inserita” per tutto lo specchio acqueo del canale”.

Avviso ai natanti

Ai natanti che assisteranno alla manifestazione viene ricordato inoltre di non ancorarsi ai pali dei moli riservati alla navigazione pubblica, osservando tassativamente il divieto di ancorarsi in acqua nella zona interdetta. Infine, in prossimità del comando della Polizia Locale di Ossuccio, verrà istituito un posto di comando avanzato di coordinamento interforze, allestito in un ufficio mobile dei vigili del fuoco, “per monitorare tutte le operazioni di ordine pubblico garantendo l’immediato intervento di ogni componente, anche sanitario con la presenza di personale del 118, in tutta la zona interessata dalla manifestazione”.