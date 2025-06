Turate, blitz nei boschi della droga: arrestato trentenne marocchino

Turate (Como), 26 giugno 2025 – Un ricco giro di spaccio di droga nei boschi tra Turate, Limido Comasco e Mozzate.

Trovati tre spacciatori mentre confezionavano droga

Durante un’incursione della Squadra Mobile di Como, ieri è stato sorpreso e arrestato in flagranza di reato un marocchino di 30 anni, disoccupato e senza fissa dimora, trovato con 21 grammi e mezzo di eroina, 38 grammi di cocaina, un etto di hascisc e 1.630 euro in contanti, ritenuti incasso dello spaccio.

Il servizio di osservazione da parte dei poliziotti, ha dapprima documentato un consistente via vai di persone che entravano e velocemente uscivano dal bosco. Una volta raccolti i riscontri oggettivi dello spaccio, hanno deciso di intervenire, sorprendendo tre soggetti intenti che stavano confezionando stupefacente in un bivacco di fortuna.

Alla vista degli agenti, si sono divisi scappando nei vicini campi di granturco: due sono riusciti a disperdersi, uno è stato invece fermato. Sarebbe stato lui a custodire la droga e i soldi degli incassi, trovati in un marsupio che l’uomo ha gettato via mentre scappava.

Arrivato alla rete che delimita la A9, ha cercato di scavalcarla, senza riuscirci. A suo carico non sono emersi precedenti ma, anche in considerazione della sua clandestinità, dell’assenza di un’attività lavorativa regolare e la mancanza di una dimora fissa, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina ha patteggiato 3 anni di reclusione ed è stato mandato in carcere.