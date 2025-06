Ricevimento da 30mila euro nella sala vietata

Un ricevimento da 30mila euro: sarebbe stato questo il costo dell’aperitivo con cena per 92 persone, organizzato il 14 ottobre in occasione dell’evento The Great Challange, a Cernobbio, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, nella sala sotto sequestro del ristorante Crotto dei Platani, costato ora un’ipotesi di reato di violazione di sigilli per Francesco Cavadini, titolare del locale, ex sindaco di Brienno e attualmente consigliere provinciale. Il procuratore capo di Como, Massimo Astori, nella sua richiesta di sequestro preventivo, emessa dal Gip Walter Lietti ed eseguita mercoledì dal Nucleo investigativo dei carabinieri forestali, si è concentrato sulla "sala ricavata al posto della soletta per il rimessaggio invernale delle imbarcazioni", che si colloca in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e tutela idraulica. Locale su cui erano stati apposti i sigilli nell’ambito di un’indagine per abusi edilizi del sostituto procuratore Alessandra Bellù.

Le indagini attuali procedono anche per capire quanti fossero al corrente che la serata sarebbe stata organizzata in un’area inibita a qualsiasi utilizzo. In particolare, Cavadini avrebbe dovuto rimuovere i teli di chiusura del locale, i relativi sostegni e la ringhiera posizionata sulla parte esterna. Al contrario, come avevano rilevato e segnalato i carabinieri durante il sopralluogo a luglio dello scorso anno, non era stata fatta alcuna delle modifiche indicate e il precedente sequestro era stato mantenuto. Ma già il 14 agosto una influencer americana, da oltre tre milioni di follower, aveva pubblicato sui suoi profili social le foto del pranzo di matrimonio al Crotto dei Platani, esattamente nella sala sottoposta a sequestro.

Pa.Pi.