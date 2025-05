Tremezzina, domenica di multe sulla Regina: dietro front per un pullman e una roulotte

Tremezzina, 19 maggio 2025 – Un totale di 13 i veicoli e 34 persone controllate solo nella giornata di domenica, con 12 violazioni contestate per le più disparate violazioni al Codice della strada, due delle quali per inosservanze dell’ordinanza emessa da Anas relativa ai transiti di mezzi pesanti sulla Statale Regina. Sono stati infatti fermati dagli agenti della Polizia Stradale di Como del distaccamento Tremezzina, un bus turistico e un’auto con al seguito una lunga roulotte, la cui dimensione oltrepassava la lunghezza massima consentita. Per entrambi i conducenti, sanzioni e immediata inversione di marcia.

Le altre violazioni sono state elevate a conducenti di veicoli che hanno violato il Codice della Strada con condotte di altro genere: sette per la mancata revisione obbligatoria periodica dei mezzo di cui erano alla guida, uno per guida senza cinture di sicurezza, due per mancanza di assicurazione, in questo caso con il conseguente sequestro amministrativo del veicolo. In tutto sono stati decurtati 15 punti dalle patenti. I servizi della Polizia Stradale sulla statale Regina proseguiranno ogni giorno per tutto il periodo estivo.

Dalla scorsa settimana, e fino al 15 ottobre è operativo il posto estivo della Polizia Stradale di Tremezzina, con sei agenti coordinati da un ispettore, incaricati di pattugliare la Regina a bordo sia di motocicli che di auto, ogni giorno dalle 7 alle 19, con la possibilità di prolungare il servizio nelle fasce serali specialmente nei weekend. Gli agenti vigileranno sul rispetto dell’ordinanza Anas in vigore fino al 15 novembre, e in generale sulla circolazione stradale per garantire la fluidità del traffico e il rispetto delle norme del codice della strada.