Non è mai troppo presto per iniziare a risparmiare

"Non è mai troppo presto per risparmiare, per gestire il proprio denaro e, perché no, per investirlo" è la risposta che spesso viene data oggi ai giovani su siti web e piattaforme social. Oltre a far tesoro dei “buoni consigli della nonna“, le nuove generazioni cercano infatti risposte semplici ed immediate all’interno dell’universo digitale, da Facebook a Youtube, fino a Twitter e a Tik Tok.

Sono tanti a pensare che sia sufficiente saper usare uno smartphone e farsi guidare da un “roboadvisor“; in tanti scambiano gli investimenti per una sorta di gioco d’azzardo, guidati da una moda che si nasconde dietro ad informazioni frammentate. Ma non è affatto così: servono testa, pianificazione, conoscenze e l’assistenza di persone competenti.