Accoltellato in zona Stazione Centrale, 50enne in fin di vita al Niguarda. Caccia all’aggressore

Milano, 10 maggio 2025 – È in fin di vita il cinquantenne egiziano accoltellato all'alba di sabato 10 maggio 2025 in via Napo Torriani, a due passi dalla Stazione Centrale. L'uomo, soccorso dai sanitari di Areu, è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale Niguarda: è stato colpito da più fendenti in diverse parti del corpo; sottoposto subito a un'operazione chirurgica, il quadro clinico è estremamente grave, e l'uomo è in pericolo di vita.

La dinamica

Stando alle prime informazioni, il cinquantenne, che dovrebbe essere un dipendente di un albergo della zona, è stato aggredito poco dopo le 6 da un uomo, che gli ha sferrato più coltellate per poi allontanarsi verosimilmente a piedi. La lama è stata ritrovata dalla polizia: pare si sia spezzata durante l'azione, segno della veemenza dei fendenti sferrati in rapida successione.

Caccia all'uomo

I primi ad arrivare in via Napo Torriani, nei pressi dell'ormai ex Gintoneria di Davide Lacerenza, sono stati gli agenti delle Volanti, seguiti dai colleghi della Squadra mobile e della Scientifica: stando alle prime informazioni, al momento l'ipotesi di un'aggressione per rapina è esclusa dagli investigatori. La caccia all'uomo è scattata subito per rintracciare l'aggressore.