Il giardino segreto di Porta Romana

BisesDal punto di vista storico e architettonico se ci riflettiamo, Milano è una quinta scenica quasi sigillata ermeticamente da grandi portoni di legno massello, incorniciati a loro volta da lastre di pietra e marmorei dettagli. I seriosi palazzi settecenteschi che hanno reso elegante e discreta questa città sappiamo che nascondono inverosimili bellezze segrete, si possono spiare la sera quando si accendono lampadari e si intravedono affreschi e grisaglie, oppure quando la mattina sono attivi i servizi di portineria ed ecco che spuntano colonnati e loggiati, statue e giardini. All’epoca di conti e marchesi questi palazzi con ettari di prati e boschetti seguivano la perfezione del “cannocchiale”, ovvero quella prospettiva che guidava l’occhio ad aprire la visuale dal portone al grande parco che sembrava infinito senza un punto di fuga.

E proprio il “cannocchiale” del celebre Giardino dell’Arcadia è stato al centro di una disputa, siamo in Corso di Porta Romana 76. Originariamente qui si ergeva lo storico Palazzo Pertusati, scenografia di balli, ricevimenti e ritrovo dei letterati facenti parte dell’Accademia dell’Arcadia fondata nel 1704, il suo giardino arrivava fino a Piazza Cardinal Ferrari anche se all’inizio del Novecento un lotto venne venduto dalla famiglia e fu costruita la Casa della Meridiana dell’architetto Giuseppe de Finetti. Durante i bombardamenti del 1943 Palazzo Pertusati viene irrimediabilmente danneggiato, si perde il piano nobile e l’antica biblioteca, non resta che un edificio sventrato della sua memoria. Così nei primi anni del dopoguerra tra opposizioni e interessi economici viene demolito con la promessa di salvare il Giardino dell’Arcadia inglobato in una cortina di palazzi moderni. Tra questi anche il condominio firmato da un archistar dell’epoca, Giulio Minoletti, che progetta un edificio di otto piani con l’idea di ricreare ville sovrapposte dagli ampi balconi affacciati su questo magnifico e segreto polmone verde della città.