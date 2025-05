Da Fauré a Ravel, emozioni a Villa Necchi

Oggi a Villa Necchi Campiglio - alle 17 la violinista Clarissa Bevilacqua (nella foto) e il pianista Leonardo Pierdomenico propongono un programma raffinato che accosta il lirismo crepuscolare di Lili Boulanger, con “Nocturne” e “Cortège”, alla poetica suggestiva della “Sonata n. 1” di Gabriel Fauré. Inoltre un omaggio a George Gershwin, con celebri estratti da “Porgy and Bess”, e la brillante “Sonata n. 2” di Maurice Ravel, ricca di influenze blues e sperimentazioni timbriche.

Clarissa Bevilacqua ha iniziato a studiare il violino a cinque anni e ha debuttato come solista al Pritzker Pavilion di Chicago davanti a migliaia di persone all’età di nove anni. Da allora ha tenuto recital alla Carnegie Hall di New York, a Chicago, Parigi, Weimar, Milano, Firenze, Siena, Piacenza, Varese, Genova, Cremona. Leonardo Pierdomenico, dopo aver vinto il premio della giuria “Raymond E. Buck” al Concorso Pianistico Internazionale Van Cliburn 2017, inizia una carriera formidabile; è considerato dalla critica internazionale "un pianista in cui la spiccata capacità tecnica e la cura del suono si sposano con immaginazione ed inesauribile, scrupolosa musicalità". A soli 18 anni vince il Premio Venezia al Teatro La Fenice; collabora con la Fort Worth Symphony, dell’Orchestre Royal De Chambre de Wallonie, dell’Orchestra sinfonica del Teatro La Fenice, dell’Orchestra Verdi di Milano, della Nordwestdeutsche Philharmonie, della Wuhan Philarmonic Orchestra, della North Czech Philharmonic Orchestra e di direttori quali Yves Abel, Diego Matheuz e Nicholas McGegan tra gli altri. Indimenticabile la sua esecuzione pianistica alla Scala nel recente “Peer Gynt” di Grieg e brani di Frederic Chopin nello spettacolo di danza “Balanchine/Robbins” lo scorso anno.

Grazia Lissi