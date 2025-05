La lus de la poesia a teater

e Fabio WolfLa lus de la poesia l’è al Teater Elfo Puccini cont “La prima luce di Neruda”, el dramma ispiraa al romanz biografich del pregiaa scrittor Ruggero Cappuccio su la vitta deslippada e portentosa del pussé grand poetta de l’America Latina: el Pablo Neruda. Cont la regia de l’argentino Cesar Brie, semper profond e visionari, in sul palch quatter attor formidabil mostrenn al pubblich la parabola del poetta e de la soa compagna Matilde Urrutia, cantant d’opera. L’Umberto Terruso e la Silvia Ferretti interpreten la giovinezza, mentre l’Elio De Capitani e la Cristina Crippa la maturitaa. Sti duu monument del teater poden inscì viv ancammò la lor longa e intensa storia de amor in la vitta e in sul palch.

On viagg delicaa e crudel ch’el tocca la memoria, ona coreografia d’i sentiment, dal primm pontell in d’on parch de Santiago fin a l’esili a Capri e poeu ancammò in Cile, sott’a la feros dittatura de l’infam Pinochet, che le farà foeura cont el tosch. I canzon de la Violeta Parra compagnen el spettacol cont grand emozion, interpretaa del viv de ona cantant eccezional: la Francesca Breschi, collaboratris de la Giovanna Marini. La musica la fa de sfond a quella stagion meravigliosa e spietada del Cile in di ann settanta. A hinn rappresentaa i tri amor del Neruda: el Cile, la Matilde e l’Italia. Come dis el Brie, chì l’ha trovaa l’amicizia de la gent de cultura e l’ammirazion del pubblich, che ne fann ancammó adess vun de i pussé grand poetta de la Storia.