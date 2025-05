Table Tennis Academy punta ai campionati italiani e finali di Coppa Italia a Riccione

Agguerriti come prima, più di prima. Perché i ragazzi e le ragazze terribili del Table Tennis Academy, club operativo a Biassono e Vedano, sono ancora carichi e vogliono arricchire un bottino stagionale già niente male. Nel mirino, per esempio, ci sono anche i campionati italiani di 4°, 5° e 6° categoria, in programma dal 30 maggio all’8 giugno al Play Hall di Riccione. E ci sono pure le finali di Coppa Italia, sempre a Riccione l’8 giugno. Le promesse del tennis tavolo brianzolo devono difendere il titolo conquistato nel 2024. Una missione che sarà affidata a Giacomo Forno, Gabriele Nino, Andrea Petanzoni e Giacomo Ponzi. "Siamo i campioni in carica – spiega Lidia Rodichkina, allenatrice delle formazioni agonistiche insieme a Stefan Stefanov –, proveremo a riconfermarci". Il MTTA, intanto, ci ha provato con ottimi risultati ai campionati italiani giovanili, svoltisi a Terni. In Umbria sono stati impeccabili Mattia Somaini e Giacomo Ponzi, neo campioni tricolori Under 13. La medaglia di bronzo è stata invece ottenuta dalla compagine femminile Under 13: Cristina Zappa di Desio e Victoria Tamini di Milano. Lo stesso piazzamento conquistato dalla formazione maschile Under 17, composta da Marco Castaldo, Achille Puleo, Leonardo Candida e Gabriele Nino.

Altre due medaglie di bronzo sono state vinte dal doppio femminile Under 13 (Cristina Zappa e Giulia Trozzo) e dal doppio femminile Under 11 (Victoria Tamini e Pavel Maya). La stagione del MTTA è stata gratificante anche per altri motivi: la squadra formata da Puleo, Candida, Castaldo e Stefanov è stata promossa in B2 per la prima volta.