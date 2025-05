Olimpiadi, Giorgetti a Sondrio: un’occasione irripetibile. Stiamo costruendo il futuro dell’economia della Valtellina fino al 2050

Sondrio, 10 maggio 2025 – "Siamo tutti concentrati, focalizzati a raggiungere tutti gli obiettivi, a fare una bellissima manifestazione, ma è anche un punto di partenza perché è la costruzione della nuova immagine della Valtellina, della nuova economia della Valtellina fino al 2040-2050, quindi è un'occasione irripetibile che non possiamo assolutamente perdere". Queste le parole pronuciate oggi, sabato 10 maggio, dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine di un evento in provincia di Sondrio sulle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che interesseranno anche la Valtellina.

Giorgetti: dobbiamo convincere ragazzi a restare in Valtellina

"Dobbiamo capire come cambia il mondo - ha poi chiosato -, ma soprattutto che l'economia si costruisce sulle persone. Dobbiamo convincere questi ragazzi e ragazze a restare in Valtellina, a continuare a crederci per poter vivere qui e quindi dobbiamo creare questi tipi di opportunità, la risorsa umana è fondamentale".

Sondrio, Olimpiadi Giancarlo Giorgetti parla ai sindaci e agli studenti presso il teatro di Tirano- foto (ANSA/ANP)

Quando iniziano le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

I giochi invernali di Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026 (dal 6 al 15 marzo i Giochi Paralimpici). Più di 3.500 atleti da 93 Paesi si contenderanno 195 medaglie in 16 discipline Olimpiche e sei sport Paralimpici sullo sfondo dei meravigliosi territori italiani. La grande novità di questa edizione sarà il debutto Olimpico dello sci alpinismo.

Il punto sullo stato delle opere in vista dei Giochi invernali

Sullo stato delle opere, il ministro ha rimarcato come "i lavori vanno avanti" anche se "ci sono delle complessità che si trovano". In merito alla possibilità che le tempistiche per la realizzazione di alcune opere possano protrarsi, Giorgetti ha ribadito che "siamo assolutamente convinti di arrivare in tempo per l'evento".