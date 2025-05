Olimpiadi 2026. C’è ottimismo tra le imprese

C’è ottimismo per le Olimpiadi invernali di MilanoCortina 2026, sia tra le imprese (72 per cento con punte del 90 per cento) sia tra i cittadini, favorevoli tra l’84 e il 76 per cento. Sono alcuni dei risultati del sondaggio sui Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, promosso da Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza in collaborazione con Confcommercio Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige e il contributo di Fondazione Milano Cortina 2026 presentato oggi durante la conferenza stampa di presentazione di "Sport per ben essere", l’evento ideato e promosso da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza dedicato ai valori dello sport, alla sana alimentazione e al benessere psicofisico. Obiettivo dell’indagine è stato quello analizzare il grado di coinvolgimento delle imprese del terziario, la percezione degli imprenditori rispetto alle ricadute sul territorio, ma anche l’opinione dei cittadini sull’appuntamento olimpico.

Il questionario è stato rivolto sia alle imprese sia ai cittadini. 1.423 le risposte complessive: 585 imprese e 838 privati. I dati del sondaggio sono stati elaborati dal Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Fra le 585 imprese che hanno partecipato al sondaggio, più risposte sono giunte dal dettaglio non alimentare (24 per cento), dalla ristorazione (16 per cento), dalla ricettività (14 per cento). Mentre da Milano e Città Metropolitana, con il 27 per cento, proviene il maggior numero di risposte fra le tre regioni coinvolte nell’indagine. In Trentino-Alto Adige (60 per cento) e Lombardia (50 per cento) prevale complessivamente un moderato ottimismo sull’impatto che i Giochi potranno avere direttamente sulla propria attività imprenditoriale. Più cautela, invece, in Veneto (ottimista il 40 per cento).