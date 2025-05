Tangenzialina di Isolaccia, sottopasso e ampliamento dello Ski Stadium: l’effetto Olimpiadi su Valdidentro

Valdidentro (Sondrio) – L’Amministrazione comunale di Valdidentro ha presentato le opere pubbliche che daranno un nuovo e più funzionale volto all’intero territorio.

L’altra sera, il centro polifunzionale di Rasin è stato teatro dell’assemblea pubblica promossa dal Comune, un’occasione importante di confronto con la cittadinanza per presentare nel dettaglio alcune delle principali opere pubbliche in corso di realizzazione o in fase di progettazione. Numerosi i cittadini presenti alla serata per conoscere il futuro del territorio.

Il sindaco Massimiliano Trabucchi e i consiglieri di maggioranza hanno illustrato alla popolazione l’avanzamento dei lavori finanziati con i fondi olimpici, a partire dalla realizzazione della tangenzialina di Isolaccia. Tra gli interventi più significativi anche il sottopassaggio presso gli impianti di risalita della S.I.Val., l’ampliamento del polifunzionale di Rasin e dello Ski Stadium, strutture che contribuiranno a rafforzare l’offerta turistica e sportiva della località. Accanto agli interventi legati alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, sono stati illustrati anche altri progetti in fase avanzata.

Proseguono, infatti, i lavori di riqualificazione delle storiche Ferriere di Premadio, che si prevede verranno completati entro la fine dell’anno, mentre il progetto di valorizzazione della Decauville continua il suo percorso. Infine sono state presentate alcune bozze progettuali per affrontare in maniera strutturata e sostenibile le criticità legate alla viabilità nella frazione di Semogo.

“Abbiamo voluto questa serata per condividere con i nostri cittadini quanto stiamo facendo per Valdidentro – ha dichiarato con soddisfazione il sindaco Trabucchi –. Crediamo fortemente nella trasparenza e nel dialogo, perché ogni progetto che realizziamo nasce dal confronto, dall’ascolto e dalla volontà di costruire insieme una Valdidentro più moderna, vivibile e attenta alle esigenze di tutti. La grande partecipazione di questa assemblea ci conferma che stiamo percorrendo la strada giusta”.

L’iniziativa si è conclusa con un momento di dialogo diretto tra cittadini e amministratori, un’occasione utile per raccogliere osservazioni, suggerimenti e domande su quanto illustrato.