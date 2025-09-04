Sondalo, un’assemblea pubblica sul futuro dell’ospedale Morelli: "Un presidio da difendere”

Sondalo (Sondrio), 4 settembre 2025 – Sanità di montagna: le minoranze della media-alta Valtellina chiedono risposte chiare sul futuro del Morelli. Nel corso del 2025 le minoranze consiliari di Sondalo, Grosio, Grosotto, Valdisotto e Valfurva hanno più volte espresso preoccupazione per la grave situazione della sanità di montagna e per le incertezze sul futuro dell’Ospedale Morelli. Finalmente sarà convocata un’assemblea distrettuale dei sindaci della Media e Alta Valtellina, da Tirano a Livigno.

L'ex sindaco Luigi Grassi chiede spiegazioni sul "caso Morelli"

Richieste respinte

“A fronte di 120 milioni destinati alla sanità olimpica, solo poco più di un milione sarà riservato al Morelli, un dato che alimenta le nostre preoccupazioni circa la reale intenzione politica di mantenere le eccellenze presenti prima del Covid, mentre cresce il rischio che gli stessi interventi legati ai Giochi non vengano completati in tempo – scrivono in un comunicato le minoranze dell’Alta Valle –. Le nostre richieste di dialogo sono state spesso respinte. Il presidente della conferenza ha rifiutato il confronto con le nostre minoranze invitandole a rivolgersi ai propri sindaci. Così è stato, ma a Sondalo il sindaco Peraldini ha respinto la richiesta di convocare la commissione Sanità, ritenendola, sostanzialmente, pretestuosa. Se ci fosse stata una reale intenzione di dialogare, i sindaci avrebbero potuto attivare uno strumento a loro disposizione dal 2022, la convocazione dell’assemblea di distretto. O non ne conoscevano l’esistenza oppure lo hanno volutamente ignorato: in entrambi i casi è evidente la mancanza di apertura a un’occasione di discussione”.

La data da definire

L’assemblea ci sarà, le minoranze stando aspettando solo la data precisa. “La convocazione dell’assemblea pubblica è arrivata solo a seguito di una nostra formale richiesta. Dopo tre anni di silenzio, finalmente i cittadini avranno l’opportunità di essere ascoltati. Ma abbiamo scoperto quanto sia difficile ottenere anche una semplice seduta di ascolto, nonostante le dichiarazioni di stampa di alcuni sindaci che chiedevano la vicinanza dei cittadini. Ci auguriamo che i cittadini sappiano sfruttare questa preziosa occasione per far sentire la propria voce, partecipando con attenzione e determinazione, senza rassegnazione. In quella sede chiederemo con forza, chiarezza e responsabilità a chi ha il dovere di difendere, senza esitazioni, uno dei servizi più importanti per la vita delle nostre comunità di montagna”.