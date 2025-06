Gli Stati Uniti promuovono il Morelli

Il Morelli è promosso. Nel suo ruolo di Ospedale Olimpico, in raccordo con il Niguarda, ha soddisfatto le aspettative della delegazione americana di Comcast Nbc Universal, uno dei più importanti network televisivi mondiali con sede a New York, ben impressionando per capacità organizzativa e l’efficacia nel rispondere ai bisogni sanitari in tutti gli ambiti: dal pronto soccorso alla diagnostica. La visita degli emissari di Comcast Nbc Universal all’Ospedale di Sondalo si è conclusa positivamente. La delegazione americana, formata da due medici e dai loro collaboratori, è stata accompagnata dal direttore generale Ida Ramponi nella visita al pronto soccorso, agli ambulatori e ai reparti, in vista dell’arrivo in Valtellina di 200 loro dipendenti, fra giornalisti, fotografi, cineoperatori e tecnici, per la copertura delle gare di Bormio e Livigno delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Le risposte ricevute e la presentazione dei servizi hanno completamente soddisfatto i rappresentanti del colosso mediale. In particolare, è stata apprezzata la capacità di reazione, nelle modalità e dal punto di vista organizzativo, degli operatori, all’interno dell’ospedale e nel raccordo con la medicina territoriale, nella fattispecie con la Casa di Comunità di Bormio. "I medici americani sono stati molto contenti – commenta il direttore generale Ida Ramponi – hanno constatato che, in caso di problemi sanitari, i loro dipendenti e collaboratori potranno contare sulla migliore assistenza e cura. Ringrazio tutta l’azienda e i nostri professionisti per il grande lavoro che stanno svolgendo, dando prova ogni giorno delle loro capacità e del loro impegno. Si faranno trovare pronti anche per le Olimpiadi che vedranno l’arrivo di migliaia di persone da tutto il mondo".

F.D’E.