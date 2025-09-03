Osnago, donna di 78 anni con l’Alzheimer esce di casa, si perde e finisce sulla ferrovia: travolta da un treno, è viva per miracolo

Osnago (Lecco), 3 settembre 2025 – Una pensionata di 78 anni è stata investita da in treno vicino alla stazione di Osnago. È miracolosamente sopravvissuta all'incidente, successo questa sera poco prima delle 19. La pensionata, che soffre di una patologia degenerativa, si è allontanata da casa in stato confusionale e si è incamminata lungo i binari della linea Milano-Lecco. Il macchinista del treno regionale partito da Milano Centrale alle 18.20 e diretto a Lecco, quando l’ha vista ha azionato la frenata d'emergenza: non è riuscito a fermare il convoglio, ma a rallentarne la velocità sì. L'impatto, sebbene comunque devastante, non si è così rivelato letale.

Una maschera di sangue

La 78enne non è stata travolta, ma urtata e scaraventata a terra sulla massicciata. L'hanno soccorsa i sanitari dell'automedica di Areu e i volontari della Croce bianca di Merate, con i vigili del fuoco. Era ricoperta da una maschera di sangue, con lividi, ferite, probabilmente fratture, ma cosciente, sebbene confusa e ammutolita. Dopo essere stata stabilizzata è stata trasferita d'urgenza in ospedale, al San Gerardo di Monza. In posto anche gli agenti della Polfer e i tecnici di Rete ferroviaria italiana.

L’angoscia dei familiari

“Si è allontanata da casa e non riuscivamo più a trovarla”, raccontano angosciati i familiari. La 78enne soffre di Alzheimer. Pensavano si fosse persa per le vie di Osnago, invece si era inoltrata sulla massicciata della linea ferroviaria, dove è stata investita da un convoglio in transito a mezzo chilometro dalla stazione. Per consentire ai soccorritori di intervenire, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa, sia lungo la linea suburbana Milano-Lecco via Carnate, sia sulla regionale Milano – Lecco, che condividono lo stesso tracciato.

In stazione sono arrivati anche i vigili del fuoco

“La circolazione della direttrice è sospesa a causa dell'investimento di una persona – spiegano da Trenord -. Gli operatori delle forze dell'ordine stanno ultimando gli accertamenti previsti e i sanitari hanno concluso l'intervento previsto”. Alcune corse sono state cancellate, io percorso di altre è stato modificato, sia per il tragitto, sia per l'orario.